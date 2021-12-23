Чеферин назвал главную победу УЕФА в 2021 году
МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин заявил, что отмена Суперлиги является главной победой организации в 2021 году.
МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин заявил, что отмена Суперлиги является главной победой организации в 2021 году.
«Злополучная попытка в апреле 2021 года запустить закрытую Суперлигу, целью которой было только пополнение банковских счетов нескольких клубов, поставила под угрозу ценности, лежащие в основе европейской спортивной модели и миссии УЕФА. Гибель Суперлиги, вызванная политическим и общественным осуждением всего континента, стала нашей самой значимой общей победой в 2021 году. Хочу выразить личную благодарность каждому за поддержку УЕФА в такой непростой момент. Она гарантирует, что все наши достижения долгие годы будут способствовать построению устойчивого будущего футбола в Европе», — приводит слова Чеферина сайт УЕФА.
В апреле 12 европейских клубов объявили о создании нового турнира — Суперлиги. Через несколько дней о выходе из проекта объявили все английские клубы, а затем миланский «Интер» и мадридский «Атлетико». ФИФА, УЕФА, национальные ассоциации, представители футбольного сообщества и болельщики выступили с жесткой критикой идеи нового турнира. Приверженность идее Суперлиги сохраняли «Ювентус», «Реал» и «Барселона», против которых УЕФА возбудил дисциплинарное дело за возможное нарушение правовой базы организации в связи с проектом Суперлиги.
В конце мая суд Европейского союза зарегистрировал обращение Суперлиги из-за возможного нарушения правил конкуренции со стороны УЕФА и ФИФА. По информации СМИ, министерство юстиции Швейцарии, на территории которой находятся штаб-квартиры ФИФА и УЕФА, предупредило организации о невозможности вынесения санкций в отношении клубов до вердикта суда Евросоюза. В июне апелляционная инстанция УЕФА приостановила разбирательство в отношении трех клубов — основателей Суперлиги. В июле испанский суд обязал УЕФА отменить все санкции в отношении «Реала», «Барселоны» и «Ювентуса» за создание европейской Суперлиги. В сентябре организация объявила о прекращении разбирательства в отношении трех клубов.