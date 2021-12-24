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10:46 (мск), источник: Газета.Ру

Легендарный вратарь Буффон рассказал, где собирается продолжить карьеру

Вратарь итальянской «Пармы» Джанлуиджи Буффон заявил, что хотел бы переехать в одну из стран Северной Америки и играть там в футбол.

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Источник: AFP 2021

Слова Буффона передает Calciomercato.

«Я бы хотел переехать в Мексику или США и играть в футбол там. Это те впечатления, которые меня интересуют. Но давайте посмотрим, что будет дальше. Я не знаю, стану ли я тренером. Мне всегда хочется развиваться. То, что я не выиграл Лигу чемпионов, поддерживает во мне дух соперничества. Если бы я был обладателем этого трофея, то, возможно, у меня бы больше не было крупных целей, я бы уже завершил карьеру», — сказал Буффон.

Буффон является рекордсменом по количеству игр в чемпионате Италии, а также по количеству минут в этом турнире без пропущенных мячей. На протяжении всей карьеры выигрывал множество индивидуальных наград. Провел в сумме более 1000 матчей.

По информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость Буффона составляет €1 млн.

Ранее сообщалось, что Буффон может перейти в «Спартак».

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