Легендарный вратарь Буффон рассказал, где собирается продолжить карьеру
Вратарь итальянской «Пармы» Джанлуиджи Буффон заявил, что хотел бы переехать в одну из стран Северной Америки и играть там в футбол.
Вратарь итальянской «Пармы» Джанлуиджи Буффон заявил, что хотел бы переехать в одну из стран Северной Америки и играть там в футбол.
Слова Буффона передает Calciomercato.
«Я бы хотел переехать в Мексику или США и играть в футбол там. Это те впечатления, которые меня интересуют. Но давайте посмотрим, что будет дальше. Я не знаю, стану ли я тренером. Мне всегда хочется развиваться. То, что я не выиграл Лигу чемпионов, поддерживает во мне дух соперничества. Если бы я был обладателем этого трофея, то, возможно, у меня бы больше не было крупных целей, я бы уже завершил карьеру», — сказал Буффон.
Буффон является рекордсменом по количеству игр в чемпионате Италии, а также по количеству минут в этом турнире без пропущенных мячей. На протяжении всей карьеры выигрывал множество индивидуальных наград. Провел в сумме более 1000 матчей.
По информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость Буффона составляет €1 млн.
Ранее сообщалось, что Буффон может перейти в «Спартак».