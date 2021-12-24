Легендарный вратарь Буффон рассказал, где собирается продолжить карьеру

«Я бы хотел переехать в Мексику или США и играть в футбол там. Это те впечатления, которые меня интересуют. Но давайте посмотрим, что будет дальше. Я не знаю, стану ли я тренером. Мне всегда хочется развиваться. То, что я не выиграл Лигу чемпионов, поддерживает во мне дух соперничества. Если бы я был обладателем этого трофея, то, возможно, у меня бы больше не было крупных целей, я бы уже завершил карьеру», — сказал Буффон.