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11:05 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Буффон: С приходом Роналду «Ювентус» утратил командную ДНК

Бывший вратарь туринского «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон считает, что команда потеряла свою идентичность после прихода в клуб нападающего Криштиану Роналду.

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Источник: AP 2021

Летом 2021 года португалец, выступавший за «Ювентус» с 2018 года, перешел в «Манчестер Юнайтед», а Буффон подписал контракт с «Пармой».

— «Ювентус» имел шанс выиграть Лигу чемпионов в первый год его приезда, когда я играл в «Пари Сен-Жермен», и я не мог понять, что произошло.

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Когда я вернулся, я работал с Роналду в течение двух лет, и мы хорошо ладили, но я думаю, что «Ювентус» утратил командную ДНК.

Мы вышли в финал Лиги чемпионов в 2017 году, потому что у нас была опытная команда, но, прежде всего, мы были единым целым, конкуренция за место в составе была очень высокой. Мы потеряли это с Роналду, — сказал Буффон в интервью TUDN.com.

В составе «Ювентуса» Роналду принял участие в 134 матчах, в которых забил 101 мяч и отдал 22 результативные передачи. Вместе с командой он дважды стал чемпионом Италии, завоевал Кубок и дважды Суперкубок Италии.

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