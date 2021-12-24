Буффон: С приходом Роналду «Ювентус» утратил командную ДНК

Летом 2021 года португалец, выступавший за «Ювентус» с 2018 года, перешел в «Манчестер Юнайтед», а Буффон подписал контракт с «Пармой».

— «Ювентус» имел шанс выиграть Лигу чемпионов в первый год его приезда, когда я играл в «Пари Сен-Жермен», и я не мог понять, что произошло.

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Когда я вернулся, я работал с Роналду в течение двух лет, и мы хорошо ладили, но я думаю, что «Ювентус» утратил командную ДНК.

Мы вышли в финал Лиги чемпионов в 2017 году, потому что у нас была опытная команда, но, прежде всего, мы были единым целым, конкуренция за место в составе была очень высокой. Мы потеряли это с Роналду, — сказал Буффон в интервью TUDN.com.