Трансферная стоимость Роналду упала до €35 млн
Сайт Transfermarkt обновил трансферную стоимость форварда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.
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Сайт Transfermarkt обновил трансферную стоимость форварда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.
Теперь трансферная стоимость 36-летнего португальца оценивается в 35 млн евро.
Это самый низкий показатель для Роналду с 2008 года. Тогда 22-летний Криштиану оценивался в 50 млн евро.
В текущем сезоне Роналду забил 7 голов в 13 матчах АПЛ за «МЮ».