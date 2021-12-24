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14:35 (мск), источник: Sport24

Трансферная стоимость Роналду упала до €35 млн

Сайт Transfermarkt обновил трансферную стоимость форварда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

Манчестер ЮнайтедЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Теперь трансферная стоимость 36-летнего португальца оценивается в 35 млн евро.

Это самый низкий показатель для Роналду с 2008 года. Тогда 22-летний Криштиану оценивался в 50 млн евро.

В текущем сезоне Роналду забил 7 голов в 13 матчах АПЛ за «МЮ».

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