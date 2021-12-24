АПЛ перенесла матч «Бернли» — «Эвертон» по просьбе гостей из-за ситуации с коронавирусом

Решение было принято в связи обращением «Эвертона» к руководству лиги. Гости не смогут заполнить заявку на матч из-за количества случаев коронавируса и травм среди футболистов.

Отметим, что это уже третий матч 19-го тура АПЛ, который был перенесен. Вчера, 23 декабря премьер-лига сообщала о переносе игр «Вулверхэмптон» — «Уотфорд» и «Ливерпуль» — «Лидс». Эти матчи, как и игра «Бернли» — «Эвертон», должны были состояться 26 декабря.