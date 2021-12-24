Не оправдали ожиданий и оказались слабее местных ребят. Почему «Тобол» решил расстаться с легионерами

Тони Силва

Экс-игрок молодежного состава «Ливерпуля» перешел в «Тобол» из «Тараза» в начале 2021 года.

Португалец имел все данные, чтобы стать основным игроком, но не смог этого сделать. Забил лишь один гол и сделал один ассист в 24 матчах. Причем целиком сыграл только в трех встречах.

Статистика весьма посредственная. Вероятно, все дело в психологии легионера и отношении к делу. За последние три с половиной года он сменил пять клубов. Лишь в «Таразе» и собственно в «Тоболе» Силва задержался почти на год. Это многое объясняет в игре португальца. Данная анти-стабильность негативно характеризует его карьеру. Если брать более ранний период, то за девять лет он сменил 13 клубов. Поэтому трудно было ожидать, что 28-летний игрок раскроется в костанайском клубе. Для выступления в Лиге чемпионов и защиты чемпионского титула «Тоболу» очевидно нужен более качественный легионер.

Жереми Манзорро

Французский полузащитник выступает в Казахстане с 2019 года. За три сезона сменил три клуба — «Иртыш», «Шахтер» и собственно «Тобол». Вклад Манзорро в победу в Суперкубке Казахстана очевиден — два ассиста в полуфинальном матче с «Кайратом».

Впрочем, в чемпионате он провел 20 матчей, в которых отличился лишь два раза, также сделал три ассиста. Наверное, это не то, чего ожидали от него. Некоторые защитники команды показали более лучшую статистику.

Манзорро, как и Силва, безусловно одаренный игрок, но низкая эффективность француза и его возраст (30) вероятно подтолкнули руководство «Тобола» к решению не продлевать с ним контракт.

Элгуджа Лобжанидзе

Грузинский форвард блеснул в КПЛ-2020, забив восемь мячей в составе «Кайсара». Он стал лучшим бомбардиром клуба и одним из лучших в чемпионате. Его приход в «Тобол» вызвал большие ожидания у болельщиков.

Однако в костанайском клубе Элгуджу будто подменили. В 22 матчах забил четыре гола и сделал три ассиста. Примечательно, что Лобжанидзе лишь восемь раз выходил в стартовом составе и только один поединок провел целиком. Проиграв конкуренцию, грузинский легионер отошел на второй план.