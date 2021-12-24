Новичок КПЛ объявил о переходе чемпиона Финляндии

Обилор в сезоне 2021 года выступал за «Тараз». Также в послужном списке Фейта значатся такие клубы, как молдавский «Шериф», финские «Интер», «РоПС» и «ХИК». На его счету два чемпионских титула в составе «ХИКа».

В прошлом сезоне Обилор стал лучшим по количеству удачных перехватов в Казахстане. Африканский легионер успешно перехватывал мяч 245 раз.