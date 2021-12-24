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21:21 (мск), источник: Vesti.kz

Новичок КПЛ объявил о переходе чемпиона Финляндии

Нигерийский защитник Фейт Фрайдей Обилор перешел в «Аксу». Об этом сообщает пресс-служба клуба. Контракт подписан на один год.

Тараз
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Обилор в сезоне 2021 года выступал за «Тараз». Также в послужном списке Фейта значатся такие клубы, как молдавский «Шериф», финские «Интер», «РоПС» и «ХИК». На его счету два чемпионских титула в составе «ХИКа».

В прошлом сезоне Обилор стал лучшим по количеству удачных перехватов в Казахстане. Африканский легионер успешно перехватывал мяч 245 раз.

Напомним, что «Аксу» вышел в КПЛ-2022 с первого места в первой лиге. Также в высший дивизион пробился «Мактаарал», тогда как из него вылетели «Кайсар» и «Жетысу».

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