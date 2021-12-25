Криштиану Роналду поделился рождественским фото с семьей
Нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Криштиану Роналду опубликовал рождественское фото вместе с семьёй.
Нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Криштиану Роналду опубликовал рождественское фото вместе с семьёй.
«От всего сердца желаю всем счастливого Рождества!» — написал Роналду в своём «инстаграме».
36-летний Роналду выступает за «Манчестер Юнайтед» с августа 2021 года, перейдя из «Ювентуса» за € 15 млн. В нынешнем сезоне в 13 матчах Премьер-лиги португальский форвард забил семь голов и отдал две голевые передачи. Также на его счету шесть голов в пяти встречах группового раунда Лиги чемпионов. Контракт Роналду истекает в 2023 году.
В следующем туре АПЛ «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Ньюкаслом». Встреча запланирована на 27 декабря.