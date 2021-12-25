Вагнер Лав может вернуться в Россию, «Спартак» забирает игрока «Крыльев Советов». Трансферы и слухи дня
Главное к этому часу.
Вагнер может вернуться в РПЛ
Слухи о возможном возвращении бразильца ходят уже давно — да и он сам не раз говорил, что с удовольствием поиграл бы в РПЛ еще. Правда, до этого Лава связывали в основном с возвращением в ЦСКА. По информации Ивана Карпова, Вагнер может оказаться не в Москве, а в Подмосковье — клубом интересуются «Химки». Вернуть 37-летнего форварда в Россию хочет лично новый спортивный директор клуба Владимир Габулов, который играл с Лавом в ЦСКА.
«Спартак» готовит еще один трансфер
По сообщениям «Чемпионата», «Спартак» и «Крылья Советов» согласовывают детали перехода полузащитника Данила Пруцева. Детали сделки пока неизвестны. Летом 2020 Пруцев перешел в «Сочи» за 900 тысяч евро, но клубу не пригодился и вскоре был выкуплен обратно. В этом сезоне 21-летний центральный полузащитник провел за самарцев 19 матчей, результативными действиями не отметился.
«Зенит» ищет усиление за рубежом
Судя по всему, несколько интересных трансферов зимой провернет действующий чемпион. TuttoMercatoWeb пишет, что «Зенит» собирает информацию по 19-летнему центральному защитнику «Эмполи» Маттиа Вити. Transfermarkt оценивает игрока в 1,3 млн евро.
Также «Зенит» проявляет интерес к центральному полузащитнику «Бока Хуниорс» Кристиану Медине. 19-летний хавбек провел 35 матчей в этом сезоне и оформил 1+1 по гол+пас. Как пишет TyC Sports, «Зенит» готов заплатит за игрока порядка 6 млн евро, отступные за Медину, по словам его агента, составляют 14 млн.
«Барселона» избавляется от Де Йонга
Речь, естественно, о Люке. Голландский форвард был протеже Рональда Кумана, но после увольнения тренера и прихода на освободившуюся должность Хави Де Йонг оказался команде не нужен. «Барса» договорилась с «Севильей» о досрочном расторжении договора аренды 31-летнего футболиста — остаток сезона Де Йонг доиграет в «Кадисе».
Инсинье может уехать в США
Капитан и лидер «Наполи» Лоренцо Инсинье так и не может договориться с клубом об условиях нового контракта. Запросы 30-летнего вингера согласился клуб МЛС «Торонто». Как пишет Николо Скира, в США Инсинье получит контракт на 3 года с зарплатой 8 млн евро за сезон.
«Реал» ведет таланта «Байера»
17-летний Флориан Вирц разрывает Бундеслигу в этом сезоне и уже вовсю готовится к переходу в топ-клуб. В этом сезоне на его счету 5 голов и 8 ассистов в 15 матчах Бундеслиги. Как пишут в Испании, немец попал в сферу интересов «Реала», который хочет избавиться от Эдена Азара и приобрести на его позицию перспективного футболиста. Трансфер Вирца оценивается в 70 млн евро.
«Челси» хочет защитника «ПСЖ»
Речь про Преснеля Кимпембе, который составил надежную связку в основе с Маркиньосом и пока не подпускает к основе статусного ветерана Серхио Рамоса. Английские СМИ пишут, что Томас Тухель хочет видеть Кимпембе в «Челси» и видит в нем замену Антонио Рюдигеру, который пока так и не договорился по условиям нового контракта и летом может покинуть клуб свободным агентом. Тухель хорошо знаком с Кимпембе по совместной работе в «ПСЖ», а сам Преснель не против сменить обстановку.
«Милан» нашел нового защитника
Это Свен Бортман из «Лилля». Спортивный директор «Милана» Фредерик Моссара уже связался с агентом игрока, чтобы обсудить переход. «Россонери» ходят оформить аренду центрального защитника за 1−2 млн евро с возможностью последующего выкупа за 25 млн. «Лилль» настаивает на выкупе за 30 млн.