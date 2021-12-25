Новый Кальчополи. Как Роналду подтолкнул «Ювентус» на преступление

Что произошло?

Итальянская налоговая полиция 26 ноября провела обыски в офисах «Ювентуса» в Турине и Милане. По данным итальянской газеты La Gazzetta dello Sport, руководителей туринского клуба обвиняют в фальсификации отчетов о доходах за 2018−2021 годы.

Прокуратура Турина открыла дело после расследования Комиссии по итальянским компаниям и биржам (Consob) и отчета Комиссии по надзору за профессиональными футбольными клубами (Covisoc).

В частности, надзорные органы заинтересовала сделка по обмену Миралема Пьянича на бразильца Артура из «Барселоны». При этом за Артура туринцы заплатили €80 млн, а Пьянича отдали за €70 млн. Но в отчетностях оба клуба сообщили о прибыли в размере €60 млн. И таких трансферов в деле не один. А сомнения касаются не только оценки игроков, но и осуществления указанных транзакций в реальности.

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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CIfudb9giLw/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by Arthur Melo (@arthurhmelo)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Среди подозреваемых значится президент Андреа Аньелли, вице-президент Павел Недвед, бывший спортивный директор Фабио Паратичи, который сейчас занимает аналогичную должность в лондонском «Тоттенхэме», а также еще ряд бывших и нынешних сотрудников.

«Ювентус» подтвердил, что прокуратура Турина начала расследование по вопросу о доходах от трансферов за 2019, 2020 и 2021 годы. «Изучаются возможные нарушения в финансовой отчетности по статье о выставлении счетов по несуществующим сделкам», — отмечается в заявлении туринцев. Вину клуб отрицает.

С чего все началось?

В 2015-м «Ювентус» впервые за 12 лет дошел до финала Лиги чемпионов, которую не выигрывал с 1996-го. На пути итальянского клуба к заветному титулу встала «Барселона» (1:3) во главе с Леонелем Месси. Спустя два года «Ювентус» снова вышел в финал ведущего еврокубкового турнира. На этот раз клуб ничего не мог противопоставить мадридскому «Реалу» с Криштиану Роналду (1:4).

Президент «Турина» Андре Аньелли решил, что без суперзвезды не выиграет долгожданный трофей. Поэтому в 2018-м провернул сенсационный трансфер: забрал Роналду из «Реала» за €117 млн (здесь и далее суммы трансферов — по данным Transfermarkt).

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BlTSR10gfN7/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BlTSR10gfN7/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; 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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BlTSR10gfN7/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by Juventus (@juventus)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

В начале все шло идеально. Прирост подписчиков в клубных соцсетях составил 5 млн подписчиков за первые сутки после перехода Криштиану. За три года — 63 млн человек (до 113 млн).

То же самое с коммерцией. Продажи футболок туринцев выросли вдвое — до 1 млн за сезон. Переход самого популярного игрока в мире продавил увеличение контрактов с титульным спонсором «Ювентуса» Jeep (с €17 до 42 млн в год) и техническим партнером Adidas (с €23 до 51 млн). В первый же сезон Роналду в Турине выручка выросла на €58 млн евро, но при этом клуб завершил год с еще большими убытками.

Приход Роналду сказался и на стоимости акций «Ювентуса», которые с момента выхода на биржу в 2001 году неизменно падали и долгое время колебались на уровне €0,20−0,30 за акцию, тогда как в 2001 году стартовали с €1,19. Рост начался лишь с августа 2017-го, а резкий скачок произошел на фоне подписания летом 2018 года Роналду — на пике достигли €1,45.

На этом фоне «Ювентус» продал на миланской бирже облигаций на €175 млн. А Андреа Аньелли выступил перед акционерами с заявлением, что теперь «Ювентус» начнет мировую экспансию, как «Манчестер Юнайтед», «Реал» и «Барселона». Спустя месяц после этого заявления футбольный сезон в мире был прерван, а мир оказался на карантине из-за пандемии. Это существенно ударило по бюджету «Ювентуса». И Роналду превратился из движущей силы в камень, который тянул туринцев на дно.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CTFb3x2DF44/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CTFb3x2DF44/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CTFb3x2DF44/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by Cristiano Ronaldo (@cristiano)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

В пандемию «Ювентус» вошел с обязательством ежегодных выплат «Реалу» за переход португальца в размере €29 млн. Зарплата самого нападающего составляла €31 млн, еще €26 млн «Ювентус» перечислял в налоговую. За три года года «Ювентус» потратил на португальца с учетом всех расходов €277 млн.

В итоге туринцы завершили финансовый год (2019/20) с убытком в размере €89,7 млн млн, тогда как годом ранее он составлял €39,9 млн. Но даже с возобновлением турниров «Ювентус» продолжал увязать в трясине. Следующий финансовый год клуб завершил с рекордным убытком среди ведущих европейских клубов — €209 млн.

«Ожидается, что экономические показатели значительно улучшатся в сезоне-2022/23», — говорилось в заявлении клуба, который к этому моменту расстался с Роналду.

В Италии многие связывают финансовые проблемы только с Роналду. Однако последний перед приходом португальца сезон для туринцев тоже был убыточным (-€19,2 млн). При этом с 2013 года «Ювентус» только трижды выходил в прибыль — 2014−2015 гг (€2,3 млн), 2015−2016 (€4,1 млн), 2016−2017 (€42,6 млн).

За последние пять лет клуб провел ряд вызвавших вопросы трансферов. К примеру, потратил на аргентинского нападающего Гонсало Игуаина (105 матчей и 48 голов), который запомнился только по одному сезону, €122 млн, на бразильца Дугласа Косту (42 игры) — €87 млн, валлийского хавбека Аарона Рэмзи (49 игр и 5 голов) — €44 млн, хорватского вингера Марко Пьяцу (14 матчей) — €32 млн.

Для сравнения: Роналду в 134 встречах забил 114 мячей, т.е 0,85 за игру — это третий показатель в истории клуба среди футболистов с не менее 30 матчами в активе (больше только у выступавших в 1920-е годы Ференца Хирзера и Пьетро Пасторе) и лучший среди игроков, проведших от 100 матчей.

Что известно из расследования

В 2021-м году была проведена операция под кодовым названием «Призма». Бывших и действующих сотрудников «Ювентуса» поставили на прослушку летом 2021-го, среди них оказались Аньелли, Недвед, финансовый директор Стефано Черрато и его предшественник Стефано Бертола, а также бывшие сотрудники — финансовый менеджер Марко Ре и юрист Чезаре Габбасио.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CN7j_z4FUUC/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CN7j_z4FUUC/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;">View this post on Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)"></div></div><div style="margin-left: auto;"> <div style=" width: 0px; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; flex-grow: 0; height: 12px; width: 16px; transform: translateY(-4px);"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);"></div></div></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center; margin-bottom: 24px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 224px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 144px;"></div></div></a><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CN7j_z4FUUC/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by Bleacher Report Football (@brfootball)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Covisoc заинтересовал стремительный рост доходов «Ювентуса» на рынке переходов — он подскочил с €330,8 млн в 2018-м до €508,4 млн в 2020-м. Клуб заподозрили в фальсификации отчетности и искусственном увеличении доходов. Например, в 2021-м туринцы купили у «Дженоа» Николо Ровеллу за €18 млн, а следом продали генуэзскому клубу Маноло Портанову за €10 млн и Элию Петрелли за €8 млн. То есть фактически произошел обмен игроками между клубами, но в графе «прибыль» у «Ювентуса» появились €18 млн.

Экономист Киран О'Коннор, который ведет популярный в Twitter блог Swiss Ramble, объяснил, как работает эта бухгалтерская уловка. Когда клуб покупает футболиста, сумму трансфера разбивают на несколько траншей в соответствии с длительностью контракта — так она не давит на бюджет. Но если клуб продает какого-то игрока, то на бумаге всю прибыль от продажи бухгалтерия фиксирует единовременно.

По данным La Gazzetta dello Sport, по этой схеме «Ювентус» за три года провернул 42 сделки, которые и заинтересовали следователей. Самой громкой из них стал переход в «Барселону» Миралема Пьянича в обмен на Артура.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CPNbeAXpn3E/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CPNbeAXpn3E/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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Эти ухищрения затеяны с целью скрыть реальные убытки клуба из-за пандемии и трат на Криштиану Роналду, который якобы получал «серую» зарплату во время локдауна. La Gazzetta dello Sport сообщила, что во время прослушки боссов «Ювентуса», следователи услышали о неких дополнительных выплатах Криштиану, которые не указаны в его контракте, хотя остальные игроки, наоборот, согласились на понижение зарплат.

В результате этих манипуляций «Ювентус» не только обходил ограничения УЕФА в виде финансового фэйр-плей, но и торговал акциями, обеспечивая их фиктивной отчетностью об успехах клуба. Поэтому Consob тоже завела собственное дело против туринцев. Скандал тут же отразился на рынке ценных бумаг: акции «Турина» на миланской бирже рухнули на 25,2%.

Акции «Ювентуса» рухнули на 25% после обвинений руководства в махинациях.

Кроме 42 подозрительных сделок «Ювентуса» под прицел попали еще 24 трансфера, которые провернули другие команды. Всего в деле фигурирует 18 клубов, причем, не только из Италии: «Манчестер Сити», «Барселона», «Марсель», «Лилль», «Интер», «Наполи», «Аталанта», «Торино», «Фиорентина» и «Рома».

Что грозит «Ювентусу»?

В 2008 году в подобной схеме уже обвиняли «Интер», «Милан» и «Кьево» — команды оправдали. В деле «Ювентуса» все несколько сложнее. Если прокуратура докажет, что клуб вел ложную бухгалтерию, то «Синьоре» грозят денежные штрафы.

В то же время клубам грозят и спортивные санкции. Согласно 31 статье Кодекса спортивной юстиции Итальянской федерации футбола, предоставление ложной, скрытой или частичной информации с целью уклонения от федеральных постановлений в управленческих и экономических вопросах наказывается штрафом. Но если бухгалтерию фальсифицировали ради лицензии на участие в чемпионате, то наказанием может быть временное исключение из соревнований или понижение в классе.

Глава итальянской ассоциации защиты прав потребителей Марко Донцелли уже пригрозил сослать «Ювентус» во второй по силе дивизион. «Мы подадим жалобу в антимонопольный комитет и федеральную прокуратуру с просьбой перевести “Ювентус” в Серию Б и лишить клуб последних титулов в лиге, которые были выиграны в результате этих потенциально незаконных операций», — заявил он.

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«Ювентус» уже отправляли во второй дивизион в 2006 году в результате коррупционного скандала (Кальчополи), из-за которого клуб также лишили двух чемпионств. «Хуже было только при Кальчополи», — цитирует La Repubblica сотрудников «Ювентуса» из окружения Аньели.

Главная проблема для следствия — доказательства. Во-первых, крайне трудно доказать, что клуб завышал трансферные стоимости игроков, которых менял, чтобы приписать больше прибыли. Ведь игроки — нематериальный актив, и о цене клубы договариваются лично. Во-вторых, пока не найдены подтверждения серой зарплаты Роналду. То есть «Ювентус» может даже избежать денежного штрафа.