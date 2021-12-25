Новый Кальчополи. Как Роналду подтолкнул «Ювентус» на преступление

Итальянская налоговая полиция 26 ноября провела обыски в офисах «Ювентуса» в Турине и Милане. По данным итальянской газеты La Gazzetta dello Sport, руководителей туринского клуба обвиняют в фальсификации отчетов о доходах за 2018−2021 годы.
Прокуратура Турина открыла дело после расследования Комиссии по итальянским компаниям и биржам (Consob) и отчета Комиссии по надзору за профессиональными футбольными клубами (Covisoc).
В частности, надзорные органы заинтересовала сделка по обмену Миралема Пьянича на бразильца Артура из «Барселоны». При этом за Артура туринцы заплатили €80 млн, а Пьянича отдали за €70 млн. Но в отчетностях оба клуба сообщили о прибыли в размере €60 млн. И таких трансферов в деле не один. А сомнения касаются не только оценки игроков, но и осуществления указанных транзакций в реальности.
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Среди подозреваемых значится президент Андреа Аньелли, вице-президент Павел Недвед, бывший спортивный директор Фабио Паратичи, который сейчас занимает аналогичную должность в лондонском «Тоттенхэме», а также еще ряд бывших и нынешних сотрудников.
«Ювентус» подтвердил, что прокуратура Турина начала расследование по вопросу о доходах от трансферов за 2019, 2020 и 2021 годы. «Изучаются возможные нарушения в финансовой отчетности по статье о выставлении счетов по несуществующим сделкам», — отмечается в заявлении туринцев. Вину клуб отрицает.
В 2015-м «Ювентус» впервые за 12 лет дошел до финала Лиги чемпионов, которую не выигрывал с 1996-го. На пути итальянского клуба к заветному титулу встала «Барселона» (1:3) во главе с Леонелем Месси. Спустя два года «Ювентус» снова вышел в финал ведущего еврокубкового турнира. На этот раз клуб ничего не мог противопоставить мадридскому «Реалу» с Криштиану Роналду (1:4).
Президент «Турина» Андре Аньелли решил, что без суперзвезды не выиграет долгожданный трофей. Поэтому в 2018-м провернул сенсационный трансфер: забрал Роналду из «Реала» за €117 млн (здесь и далее суммы трансферов — по данным Transfermarkt).
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В начале все шло идеально. Прирост подписчиков в клубных соцсетях составил 5 млн подписчиков за первые сутки после перехода Криштиану. За три года — 63 млн человек (до 113 млн).
То же самое с коммерцией. Продажи футболок туринцев выросли вдвое — до 1 млн за сезон. Переход самого популярного игрока в мире продавил увеличение контрактов с титульным спонсором «Ювентуса» Jeep (с €17 до 42 млн в год) и техническим партнером Adidas (с €23 до 51 млн). В первый же сезон Роналду в Турине выручка выросла на €58 млн евро, но при этом клуб завершил год с еще большими убытками.
Приход Роналду сказался и на стоимости акций «Ювентуса», которые с момента выхода на биржу в 2001 году неизменно падали и долгое время колебались на уровне €0,20−0,30 за акцию, тогда как в 2001 году стартовали с €1,19. Рост начался лишь с августа 2017-го, а резкий скачок произошел на фоне подписания летом 2018 года Роналду — на пике достигли €1,45.
На этом фоне «Ювентус» продал на миланской бирже облигаций на €175 млн. А Андреа Аньелли выступил перед акционерами с заявлением, что теперь «Ювентус» начнет мировую экспансию, как «Манчестер Юнайтед», «Реал» и «Барселона». Спустя месяц после этого заявления футбольный сезон в мире был прерван, а мир оказался на карантине из-за пандемии. Это существенно ударило по бюджету «Ювентуса». И Роналду превратился из движущей силы в камень, который тянул туринцев на дно.
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В пандемию «Ювентус» вошел с обязательством ежегодных выплат «Реалу» за переход португальца в размере €29 млн. Зарплата самого нападающего составляла €31 млн, еще €26 млн «Ювентус» перечислял в налоговую. За три года года «Ювентус» потратил на португальца с учетом всех расходов €277 млн.
В итоге туринцы завершили финансовый год (2019/20) с убытком в размере €89,7 млн млн, тогда как годом ранее он составлял €39,9 млн. Но даже с возобновлением турниров «Ювентус» продолжал увязать в трясине. Следующий финансовый год клуб завершил с рекордным убытком среди ведущих европейских клубов — €209 млн.
«Ожидается, что экономические показатели значительно улучшатся в сезоне-2022/23», — говорилось в заявлении клуба, который к этому моменту расстался с Роналду.
В Италии многие связывают финансовые проблемы только с Роналду. Однако последний перед приходом португальца сезон для туринцев тоже был убыточным (-€19,2 млн). При этом с 2013 года «Ювентус» только трижды выходил в прибыль — 2014−2015 гг (€2,3 млн), 2015−2016 (€4,1 млн), 2016−2017 (€42,6 млн).
За последние пять лет клуб провел ряд вызвавших вопросы трансферов. К примеру, потратил на аргентинского нападающего Гонсало Игуаина (105 матчей и 48 голов), который запомнился только по одному сезону, €122 млн, на бразильца Дугласа Косту (42 игры) — €87 млн, валлийского хавбека Аарона Рэмзи (49 игр и 5 голов) — €44 млн, хорватского вингера Марко Пьяцу (14 матчей) — €32 млн.
Для сравнения: Роналду в 134 встречах забил 114 мячей, т.е 0,85 за игру — это третий показатель в истории клуба среди футболистов с не менее 30 матчами в активе (больше только у выступавших в 1920-е годы Ференца Хирзера и Пьетро Пасторе) и лучший среди игроков, проведших от 100 матчей.
Что известно из расследования
В 2021-м году была проведена операция под кодовым названием «Призма». Бывших и действующих сотрудников «Ювентуса» поставили на прослушку летом 2021-го, среди них оказались Аньелли, Недвед, финансовый директор Стефано Черрато и его предшественник Стефано Бертола, а также бывшие сотрудники — финансовый менеджер Марко Ре и юрист Чезаре Габбасио.
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Covisoc заинтересовал стремительный рост доходов «Ювентуса» на рынке переходов — он подскочил с €330,8 млн в 2018-м до €508,4 млн в 2020-м. Клуб заподозрили в фальсификации отчетности и искусственном увеличении доходов. Например, в 2021-м туринцы купили у «Дженоа» Николо Ровеллу за €18 млн, а следом продали генуэзскому клубу Маноло Портанову за €10 млн и Элию Петрелли за €8 млн. То есть фактически произошел обмен игроками между клубами, но в графе «прибыль» у «Ювентуса» появились €18 млн.
Экономист Киран О'Коннор, который ведет популярный в Twitter блог Swiss Ramble, объяснил, как работает эта бухгалтерская уловка. Когда клуб покупает футболиста, сумму трансфера разбивают на несколько траншей в соответствии с длительностью контракта — так она не давит на бюджет. Но если клуб продает какого-то игрока, то на бумаге всю прибыль от продажи бухгалтерия фиксирует единовременно.
По данным La Gazzetta dello Sport, по этой схеме «Ювентус» за три года провернул 42 сделки, которые и заинтересовали следователей. Самой громкой из них стал переход в «Барселону» Миралема Пьянича в обмен на Артура.
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Эти ухищрения затеяны с целью скрыть реальные убытки клуба из-за пандемии и трат на Криштиану Роналду, который якобы получал «серую» зарплату во время локдауна. La Gazzetta dello Sport сообщила, что во время прослушки боссов «Ювентуса», следователи услышали о неких дополнительных выплатах Криштиану, которые не указаны в его контракте, хотя остальные игроки, наоборот, согласились на понижение зарплат.
В результате этих манипуляций «Ювентус» не только обходил ограничения УЕФА в виде финансового фэйр-плей, но и торговал акциями, обеспечивая их фиктивной отчетностью об успехах клуба. Поэтому Consob тоже завела собственное дело против туринцев. Скандал тут же отразился на рынке ценных бумаг: акции «Турина» на миланской бирже рухнули на 25,2%.
Акции «Ювентуса» рухнули на 25% после обвинений руководства в махинациях.
Кроме 42 подозрительных сделок «Ювентуса» под прицел попали еще 24 трансфера, которые провернули другие команды. Всего в деле фигурирует 18 клубов, причем, не только из Италии: «Манчестер Сити», «Барселона», «Марсель», «Лилль», «Интер», «Наполи», «Аталанта», «Торино», «Фиорентина» и «Рома».
В 2008 году в подобной схеме уже обвиняли «Интер», «Милан» и «Кьево» — команды оправдали. В деле «Ювентуса» все несколько сложнее. Если прокуратура докажет, что клуб вел ложную бухгалтерию, то «Синьоре» грозят денежные штрафы.
В то же время клубам грозят и спортивные санкции. Согласно 31 статье Кодекса спортивной юстиции Итальянской федерации футбола, предоставление ложной, скрытой или частичной информации с целью уклонения от федеральных постановлений в управленческих и экономических вопросах наказывается штрафом. Но если бухгалтерию фальсифицировали ради лицензии на участие в чемпионате, то наказанием может быть временное исключение из соревнований или понижение в классе.
Глава итальянской ассоциации защиты прав потребителей Марко Донцелли уже пригрозил сослать «Ювентус» во второй по силе дивизион. «Мы подадим жалобу в антимонопольный комитет и федеральную прокуратуру с просьбой перевести “Ювентус” в Серию Б и лишить клуб последних титулов в лиге, которые были выиграны в результате этих потенциально незаконных операций», — заявил он.
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«Ювентус» уже отправляли во второй дивизион в 2006 году в результате коррупционного скандала (Кальчополи), из-за которого клуб также лишили двух чемпионств. «Хуже было только при Кальчополи», — цитирует La Repubblica сотрудников «Ювентуса» из окружения Аньели.
Главная проблема для следствия — доказательства. Во-первых, крайне трудно доказать, что клуб завышал трансферные стоимости игроков, которых менял, чтобы приписать больше прибыли. Ведь игроки — нематериальный актив, и о цене клубы договариваются лично. Во-вторых, пока не найдены подтверждения серой зарплаты Роналду. То есть «Ювентус» может даже избежать денежного штрафа.