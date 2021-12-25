Игроки «Барсы» не получили рождественских подарков от клуба впервые за долгое время. Бартомеу дарил айфоны, в прошлом году Гризманн дарил кошельки

Футболисты каталонского клуба всегда получали подарки на Рождество, когда клубом руководил бывший президент Жозеп Бартомеу. Как правило, игроки получали в подарок технику — например, последние модели айфонов и айпадов.
В прошлом году, когда велась подготовка к выборам нового президента, нападающий Антуан Гризманн подарил своим партнерам кошельки от французского люксового бренда.
В этом году футболисты рассчитывали получить подарки от нового руководства клуба во главе с Жоаном Лапортой, однако из-за режима экономии, в котором находится «Барса», каталонцы не смогли сделать подарки игрокам.