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17:19 (мск), источник: Sports.Ru

Гвардиола — лучший тренер 2021 года по версии FourFourTwo. Тухель и Клопп — в топ-3, Почеттино занял 10-е место, Хави — 50-е

Британское издание FourFourTwo составило список 50 лучших тренеров 2021 года.

Манчестер Сити
Тоттенхэм Хотспур
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Источник: Reuters

Первое место занял работающий с «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола. В 2021 году команда под его руководством стала чемпионом Англии, выиграла Кубок английской лиги и вышла в финал Лиги чемпионов.

В первую тройку также вошли главный тренер «Челси» Томас Тухель, одержавший с клубом победу в Лиге чемпионов и Суперкубке УЕФА (2-е место), и Юрген Клопп, возглавляющий «Ливерпуль» (3-е место).

В первую десятку попали Антонио Конте («Интер», «Тоттенхэм», 4-е место), Ханс-Дитер Флик («Бавария», сборная Германии, 5-е место), Роберто Манчини (сборная Италии, 6-е место), Диего Симеоне («Атлетико», 7-е место), Юлиан Нагельсманн («РБ Лейпциг», «Бавария», 8-е место), Гарет Саутгейт (сборная Англии, 9-е место) и Маурисио Почеттино («ПСЖ», 10-е место).

Замкнул топ-50 главный тренер «Барселоны» Хави, ранее возглавлявший катарский «Аль-Садд».

С полным рейтингом можно ознакомиться по ссылке.

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