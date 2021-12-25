Клопп рассказал, почему любит Рождество

«Мне нравится, что от Рождества все ожидают одного и того же. Мы все хотим быть вместе с нашими близкими.



В последние годы мы узнали, что им даже не обязательно быть рядом — достаточно звонка в Zoom или чего бы то ни было еще.



Думаю, один из самых важных навыков — умение ценить удачу, которая у тебя есть в данный момент», — цитирует Клоппа «Ливерпуль».