Джеррард пропустит ближайшие матчи «Астон Виллы» из-за коронавируса

«Астон Вилла» подтверждает, что главный тренер команды Стивен Джеррард не сможет присутствовать на следующих матчах команды в АПЛ с «Челси» и «Лидсом», потому что сдал положительный тест на коронавирус«, — сообщает пресс-служба “Астон Виллы” в “Твиттере”.

Завтра, 26 декабря, «Астон Вилла» проведёт матч с «Челси». Начало встречи — в 20:30 мск. 28 декабря команда встретится с «Лидсом» в гостях (20:30 мск).



«Астон Вилла» в 17 матчах Премьер-лиги набрала 22 очка и занимает 10-е место в турнирной таблице.



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