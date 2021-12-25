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22:49 (мск), источник: Чемпионат.com

Джеррард пропустит ближайшие матчи «Астон Виллы» из-за коронавируса

Главный тренер «Астон Виллы» Стивен Джеррард сдал положительный тест на коронавирус, поэтому пропустит ближайшие матчи команды.

Астон Вилла
Челси
ЛидсЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Главный тренер «Астон Виллы» Стивен Джеррард сдал положительный тест на коронавирус, поэтому пропустит ближайшие матчи команды.

«Астон Вилла» подтверждает, что главный тренер команды Стивен Джеррард не сможет присутствовать на следующих матчах команды в АПЛ с «Челси» и «Лидсом», потому что сдал положительный тест на коронавирус«, — сообщает пресс-служба “Астон Виллы” в “Твиттере”.

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Завтра, 26 декабря, «Астон Вилла» проведёт матч с «Челси». Начало встречи — в 20:30 мск. 28 декабря команда встретится с «Лидсом» в гостях (20:30 мск).

«Астон Вилла» в 17 матчах Премьер-лиги набрала 22 очка и занимает 10-е место в турнирной таблице.

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