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09:54 (мск), источник: Чемпионат.com

«ПСЖ» необходимо продать игроков на € 100 млн до конца сезона

Французский футбольный клуб «ПСЖ» должен продать игроков на € 100 млн до конца сезона, чтобы вписаться в нормы финансового фэйр-плей, сообщает издание L'Equipe.

ПСЖЧемпионат Франции: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Источник сообщает, что парижанам до лета 2022 года необходимо покрыть значительный бюджетный дефицит. Если сделать этого не удастся, то клуб не впишется в нормы финансового фэйр-плей.

«ПСЖ» планирует выставить на трансфер Мауро Икарди, Юлиана Дракслера, Рафинью, Левена Курзава, Тило Керера, Абду Диалло и голкипера Серхио Рико.

После 19 туров чемпионата Франции парижский клуб лидирует в турнирной таблице — команда набрала 46 очков, что на 13 очков больше, чем у ближайшего преследователя — «Ниццы».

3 января «ПСЖ» встретится с «Ванном» в рамках 1/16 финала Кубка Франции.

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