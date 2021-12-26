Гвардиола призвал носить маски: «Это главная защита вместе с антисептиком. Ученые говорили так с самого начала пандемии»

«Я бы не хотел снова играть при пустых трибунах. Вы не представляете, как все меняется, когда нет болельщиков. Это невозможно даже сравнивать. Но мы все-таки сделали это, чтобы пережить пандемию, это было ради бродкастеров. Благодаря этому мы смогли играть в футбол и получать зарплаты, но, надеюсь, это больше не повторится.



Число заражений растет по всему миру, не только в Великобритании. Футбольные клубы не исключение. Люди на стадионах могут заразиться. Во время матчей они не пользуются масками. Это удивляет меня сильнее всего. Когда идешь в большой торговый центр за подарками для семьи, то видишь, что никто не носит маски. С самого начала [пандемии] ученые говорили, что антисептик и маска — это главная защита. Я думаю, сейчас в Испании введут обязательное ношение масок не только в помещениях, но и на свежем воздухе. На улице нужно будет надевать маски.



Мы должны начать заново — вакцинация, ревакцинация и, как часть этого, — антисептик, социальная дистанция и маски. Это лучший способ защиты. Если мы сделаем это, то рестораны будут открыты, а футбол продолжится», — сказал Гвардиола.