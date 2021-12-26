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15:26 (мск), источник: Чемпионат.com

Лапорта хочет сорвать трансфер Холанда в «Реал»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта намерен сделать всё возможное, чтобы переход нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда в мадридский «Реал» не состоялся, информирует Marca.

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Источник: Reuters
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Согласно сведениям источника, глава «Барселоны» боится, что «Реал» сформирует у себя звёздное трио молодых нападающих — Килиан Мбаппе, Эрлинг Холанд и Винисиус Жуниор. На нескольких совещаниях руководства сине-гранатовых Лапорта открыто заявлял, что хочет сорвать переход норвежца в стан «Королевского клуба».

Ранее сообщалось, что Холанд летом может покинуть «Боруссию». В его услугах заинтересованы «Реал», «Челси», «Ювентус», «Бавария», «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити» и ряд других клубов, которые готовы заплатить за футболиста € 75 млн — именно такая сумма отступных активируется в контракте Эрлинга следующим летом.

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