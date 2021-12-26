Лапорта хочет сорвать трансфер Холанда в «Реал»

Сколько же новых лиц в «Барселоне»: матч с «Эльче» вытащили Жуджла, Гави и Нико. Вы знаете всю эту молодежь?

Согласно сведениям источника, глава «Барселоны» боится, что «Реал» сформирует у себя звёздное трио молодых нападающих — Килиан Мбаппе, Эрлинг Холанд и Винисиус Жуниор. На нескольких совещаниях руководства сине-гранатовых Лапорта открыто заявлял, что хочет сорвать переход норвежца в стан «Королевского клуба».

Ранее сообщалось, что Холанд летом может покинуть «Боруссию». В его услугах заинтересованы «Реал», «Челси», «Ювентус», «Бавария», «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити» и ряд других клубов, которые готовы заплатить за футболиста € 75 млн — именно такая сумма отступных активируется в контракте Эрлинга следующим летом.