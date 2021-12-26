Текущие события
Футбол. Зарубежный
перерыв
Вест Хэм Юнайтед
Саутгемптон
01
Футбол. Зарубежный
перерыв
Манчестер Сити
Лестер
40
Футбол. Зарубежный
перерыв
Норвич
Арсенал
02
Футбол. Зарубежный
перерыв
Тоттенхэм Хотспур
Кристал Пэлас
20
Футбол. Зарубежный
20:30
Астон Вилла
Челси
Футбол. Зарубежный
23:00
Брайтон
Брентфорд
Все события
Фоторепортажи
18Валиева — первая, Щербакова плачет, Туктамышева — царица: кадры произвольной программы в Петербурге
15Россия обыграла Швецию на Кубке Первого канала
17:30 (мск), источник: Чемпионат.com

«Манчестер Сити» — «Лестер»: Зинченко — в старте «горожан», Варди — в запасе гостей

Стали известны стартовые составы «Манчестер Сити» и «Лестер Сити» на матч 19-го тура английской Премьер-лиги.

Манчестер Сити
ЛестерЧемпионат Англии: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters
Футбол

Англия 2021/2022
Тур 19, 26.12.2021, 18:00

Манчестер Сити4Лестер0

Встреча пройдёт на стадионе «Этихад» в Манчестере. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Лапорт, Диаш, Канселу, Зинченко, Гюндоган, Фернандиньо, Силва, Де Брёйне, Стерлинг, Марез.

Запасные: Карсон, Стеффен, Аке, Мбете-Табю, Фоден, Грилиш, Палмер, Чагас, Жезус.

«Лестер»: Шмейхель, Томас, Вестергор, Амарти, Олбрайтон, Мэддисон, Тилеманс, Дьюсбери-Холл, Лукман, Ихеаначо, Перес.

Запасные: Якупович, Бертранд, Кастань, Нельсон, Чодури, Макатир, Ндиди, Сумаре, Варди.

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Крисом Каваной. Помогать ему будут ассистенты Гарри Леннард и Дэниел Робатан. Резервный рефери — Дэвид Кут.

Читайте также
 Навка сообщила о состоянии избитого фигуриста Соловьёва!
Названы секретные способы быстро похудеть!
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь