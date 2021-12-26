«Манчестер Сити» — «Лестер»: Зинченко — в старте «горожан», Варди — в запасе гостей
Стали известны стартовые составы «Манчестер Сити» и «Лестер Сити» на матч 19-го тура английской Премьер-лиги.
Стали известны стартовые составы «Манчестер Сити» и «Лестер Сити» на матч 19-го тура английской Премьер-лиги.
Встреча пройдёт на стадионе «Этихад» в Манчестере. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск.
«Манчестер Сити»: Эдерсон, Лапорт, Диаш, Канселу, Зинченко, Гюндоган, Фернандиньо, Силва, Де Брёйне, Стерлинг, Марез.
Запасные: Карсон, Стеффен, Аке, Мбете-Табю, Фоден, Грилиш, Палмер, Чагас, Жезус.
«Лестер»: Шмейхель, Томас, Вестергор, Амарти, Олбрайтон, Мэддисон, Тилеманс, Дьюсбери-Холл, Лукман, Ихеаначо, Перес.
Запасные: Якупович, Бертранд, Кастань, Нельсон, Чодури, Макатир, Ндиди, Сумаре, Варди.
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Крисом Каваной. Помогать ему будут ассистенты Гарри Леннард и Дэниел Робатан. Резервный рефери — Дэвид Кут.