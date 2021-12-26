«Манчестер Сити» — «Лестер»: Зинченко — в старте «горожан», Варди — в запасе гостей

Встреча пройдёт на стадионе «Этихад» в Манчестере. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск.

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Крисом Каваной. Помогать ему будут ассистенты Гарри Леннард и Дэниел Робатан. Резервный рефери — Дэвид Кут.