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19:41 (мск), источник: Vesti.kz

Ветеран казахстанского футбола завершил карьеру

37-летний казахстанский полузащитник Константин Заречный завершил карьеру игрока, передает Meta-ratings.kz.

Иртыш ПЧемпионат Казахстана: таблица и календарь
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​Воспитанник павлодарского футбола на профессиональном уровне провел 21 сезон, начав карьеру в павлодарском «Иртыше» в 2001 году. Также выступал в КПЛ за «Экибастузец», «Тараз», «Жетысу», «Атырау» и «Акжайык».

Также Заречный успел отыграть и за клубы первой лиги — «Алтай» и «Аксу». Является серебряным и дважды бронзовым призером КПЛ, два раза завоевывал золото чемпионата первой лиги. ​

В сезоне-2021 он сыграл за «Аксу» 14 матчей, в которых забил два гола и сделал одну голевую передачу.

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