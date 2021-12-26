Ветеран казахстанского футбола завершил карьеру

​Воспитанник павлодарского футбола на профессиональном уровне провел 21 сезон, начав карьеру в павлодарском «Иртыше» в 2001 году. Также выступал в КПЛ за «Экибастузец», «Тараз», «Жетысу», «Атырау» и «Акжайык».

Также Заречный успел отыграть и за клубы первой лиги — «Алтай» и «Аксу». Является серебряным и дважды бронзовым призером КПЛ, два раза завоевывал золото чемпионата первой лиги. ​



В сезоне-2021 он сыграл за «Аксу» 14 матчей, в которых забил два гола и сделал одну голевую передачу.