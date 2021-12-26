«Манчестер Сити» обыграл «Лестер» со счетом 6:3 в матче чемпионата Англии по футболу

Забитыми мячами у победителей отметились Кевин Де Брёйне (5-я минута), Рияд Марез (14, с пенальти), Илкай Гюндоган (21), Рахим Стерлинг (25, с пенальти, 87) и Эмерик Ляпорт (69). У проигравших отличились Джеймс Мэддисон (55), Адемола Лукман (59) и Келечи Ихеаначо (66).

«Манчестер Сити» одержал девятую победу подряд в чемпионате Англии и занимает первое место в турнирной таблице, набрав 47 очков после 19 матчей. «Лестер» с 22 очками после 17 игр располагается на десятой строчке.

В следующем матче «Манчестер Сити» 29 декабря на выезде сыграет с «Брентфордом», а «Лестер» днем раньше примет «Ливерпуль».