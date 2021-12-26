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20:13 (мск), источник: ТАСС

«Манчестер Сити» обыграл «Лестер» со счетом 6:3 в матче чемпионата Англии по футболу

ТАСС, 26 декабря. «Манчестер Сити» со счетом 6:3 на своем поле обыграл «Лестер» в матче 19-го тура чемпионата Англии по футболу.

Манчестер Сити
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Источник: Reuters

Забитыми мячами у победителей отметились Кевин Де Брёйне (5-я минута), Рияд Марез (14, с пенальти), Илкай Гюндоган (21), Рахим Стерлинг (25, с пенальти, 87) и Эмерик Ляпорт (69). У проигравших отличились Джеймс Мэддисон (55), Адемола Лукман (59) и Келечи Ихеаначо (66).

«Манчестер Сити» одержал девятую победу подряд в чемпионате Англии и занимает первое место в турнирной таблице, набрав 47 очков после 19 матчей. «Лестер» с 22 очками после 17 игр располагается на десятой строчке.

В следующем матче «Манчестер Сити» 29 декабря на выезде сыграет с «Брентфордом», а «Лестер» днем раньше примет «Ливерпуль».

В других завершившихся играх «Арсенал» со счетом 5:0 разгромил «Норвич», «Тоттенхэм» обыграл «Кристал Пэлас» (3:0), а «Саутгемптон» оказался сильнее «Вест Хэма» (3:2).

Манчестер Сити
6:3
Первый тайм: 4:0
Лестер
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