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21:29 (мск), источник: Vesti.kz

«Кузница для сборной и поставщик футболистов». Иностранный тренер рассказал о работе в КПЛ и финансовых проблемах

Бывший тренер «Тараза» Вардан Минасян в интервью «Sputnik Армения» вспомнил период своей работы в казахстанской премьер-лиге. Он отметил, что этот клуб является кузницей кадров для национальной сборной.

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— Вы дважды работали в премьер-лиге Казахстана. В «Таразе» вы получали высокие оценки от тренеров команд соперников, от местной прессы. Вам было приятно?

— Когда слышишь подобные вещи, сначала, конечно, приятно, но я не зацикливаюсь на этом, поскольку в профессиональном футболе главное — результат. Сейчас результаты бывают двух типов. Результат, который виден, скажем, в турнирной таблице, и насколько прогрессировала игра команды вне зависимости от турнирной таблицы. Это два показателя, над которыми я сейчас работаю.

— Как минимум одного из двух вы добились в «Таразе», поскольку в составе команды был футболист, который вернулся в сборную Казахстана. Бауыржан Байтана сказал, что его спортивное возрождение произошло благодаря вашей работе.

— Да, в «Таразе» был прогресс и в командной игре, и отдельных игроков. У нас было трое футболистов, которые играли за сборную Казахстана до 21 года, а двое выступали в сборной страны. Скажу, что «Тараз» в Казахстане — кузница игроков для сборной и поставщик футболистов, как в свое время «Пюник» в Армении. Что касается места команды в турнирной таблице, то сначала мы выполнили задачу, заняв шестое место, потом из-за финансовых проблем произошел спад. Об этом даже вспоминать не хочу. Во всяком случае, руководство клуба было довольно результатом.

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