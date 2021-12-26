«Кузница для сборной и поставщик футболистов». Иностранный тренер рассказал о работе в КПЛ и финансовых проблемах

— Вы дважды работали в премьер-лиге Казахстана. В «Таразе» вы получали высокие оценки от тренеров команд соперников, от местной прессы. Вам было приятно?

— Когда слышишь подобные вещи, сначала, конечно, приятно, но я не зацикливаюсь на этом, поскольку в профессиональном футболе главное — результат. Сейчас результаты бывают двух типов. Результат, который виден, скажем, в турнирной таблице, и насколько прогрессировала игра команды вне зависимости от турнирной таблицы. Это два показателя, над которыми я сейчас работаю.

— Как минимум одного из двух вы добились в «Таразе», поскольку в составе команды был футболист, который вернулся в сборную Казахстана. Бауыржан Байтана сказал, что его спортивное возрождение произошло благодаря вашей работе.