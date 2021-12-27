Очень иностранные дела: как наши футболисты проявили себя за рубежом

Второй сезон в Российской премьер-лиге действует лимит: клуб может заявить восемь иностранцев и 17 россиян. Наш футбол наконец-то пришел к ограничениям в заявке, а не по количеству иностранцев на поле. Схема была принята более жесткая, чем обсуждалось за несколько лет до этого («10+15»), но в любом случае она снизила привилегии для местных игроков. Возникла более-менее честная конкуренция — на поле выходят те игроки, которые здесь и сейчас находятся в лучшей форме. А при продлении контрактов даже неприкосновенным ранее футболистам сборной России предлагают пойти на существенное снижение зарплаты. Возможно, именно эти факторы привели к тому, что российские футболисты всё чаще уезжают в зарубежные чемпионаты. Об итогах уходящего года для футболистов национальной команды, выступающих в иностранных чемпионатах, — в материале «Известий».

Александр Головин

Головин перешел из ЦСКА в «Монако» в 2018 году за рекордные для российского игрока €30 млн. Несмотря на частые травмы и смены тренеров, Головин нередко выходит в стартовом составе и в целом хорошо проявляет себя на поле. В 13 матчах французской Лиги 1 в его активе два гола и две голевые передачи. В четырех отборочных матчах Лиги чемпионов Александр смог забить гол и отдать голевую передачу, в Лиге Европы — две результативные передачи. Этот сезон в «Монако» игрок может занести себе в актив, и совсем неслучайно к нему проявляет интерес английский «Эвертон».

Если не мешали травмы, и Станислав Черчесов, и Валерий Карпин регулярно вызывали Головина в сборную и выпускали в стартовом составе. Футболист полностью отыграл три матча группового этапа чемпионата Европы, не отметившись результативными действиями. В семи матчах отбора к чемпионату мира на счету Александра одна голевая передача. В предстоящих стыковых матчах за право сыграть на чемпионате мира в Катаре нашей сборной многое будет зависеть именно от лидерских качеств и физических кондиций Головина.

Алексей Миранчук

Алексей в прошлом сезоне перешел из московского «Локомотива» в итальянскую «Аталанту». Прошлый год Миранчук начал ударно и даже установил рекорд итальянского футбола, забив по голу в своих первых матчах за «Аталанту» в итальянской Серии А, Кубке Италии и Лиге чемпионов. В этом сезоне он получает меньше игрового времени, главный тренер Джан Пьеро Гасперини недоволен тем, как россиянин проявляет себя на тренировках. Пошли и слухи о продаже или аренде Алексея в это межсезонье. Статистика только подтверждает неудачный сезон для Миранчука — один гол и одна голевая передача в 10 матчах Серии А, одна голевая передача в двух матчах Лиги чемпионов. С одной стороны, результат неплохой, но в четырех матчах Лиги чемпионов и в девяти матчах Серии А он так и не появлялся на поле.

— У Леши невероятный талант, — отметила «Известиям» бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская. — Мне очень жаль, что в Италии его не любят и не ценят. «Аталанта» явно не подходит Алексею. Ему нужно срочно уходить оттуда. До трансфера в итальянский клуб он очень ярко выступал, мог сделать гол из ничего. А после перехода в Бергамо потух. Надеюсь, что тренер «Аталанты» все-таки поймет, что Миранчук — ценный актив их команды. Я считаю Лешу лучшим российским игроком на данный момент. Даже лучше Головина.

В сборную тем не менее Миранчука вызывали стабильно. В восьми матчах отбора к чемпионату мира на его счету две голевые передачи, а на чемпионате Европы его гол в ворота Финляндии принес нам единственную победу на Евро-2020, немного скрасив неудачное выступление национальной команды. Наряду с Головиным, вся страна будет ждать от Миранчука чуда в стыковых матчах в марте.

Денис Черышев

Денис всю свою карьеру проводит в Испании — Черышев прошел школу мадридского «Реала», но в основной команде закрепиться у него не получилось. Хотя в недавнем интервью «Спорт-Экспрессу» игрок вспомнил, как Зинедин Зидан предлагал перейти ему на позицию правого защитника и обещал сделать его игроком ротации. Денис отказался, хотя имел все шансы повторить успехи Александра Зинченко в «Манчестер Сити». После «Реала» Денис играл в «Вильярреале», а с сезона-2018/19 выступает за «Валенсию».

Сложно оценить этот год для Черышева, поскольку большую часть сезона он пропустил из-за травмы. За «Валенсию» он сыграл восемь матчей в испанской Примере, отдав одну голевую передачу. Также на счету Дениса два матча в Кубке Испании. За сборную Черышев провел всего один неполный матч на чемпионате Европы — против Бельгии. Во втором тайме Черчесов заменил его и больше не выпускал. Один гол на счету Дениса в Лиге Наций и два матча в отборе к чемпионату мира.

Андрей Лунев

Андрей Лунев не захотел быть вторым вратарем «Зенита» и в этом году перешел в немецкий «Байер». Основным вратарем клуба из Леверкузена является финн Лукас Градецки, он играет все матчи немецкой Бундеслиги. Тем не менее Андреем в Германии очень довольны, хвалят его за старательность на тренировках. Хотя пока россиянина выпустили в стартовом составе только на матч Лиги Европы против «Ференцвароша». «Байер» проиграл (0:1), но Лунев провел хороший матч и несколько раз выручил партнеров.

Федор Кудряшов

Федор уже третий сезон является основным защитником турецкого «Антальяспора». Начало сезона складывалось тяжело — Кудряшов не всегда попадал даже в заявку на матч. Но с конца сентября Кудряшову удалось вернуть себе место в стартовом составе и провести 13 матчей в чемпионате Турции, не заработав ни одной карточки. Не сумел он и отличиться, но для защитника это не главное.

В сборной России Кудряшов сыграл четыре матча в Лиге Наций и пять отборочных игр к чемпионату мира. К сожалению, именно его автогол за 10 минут до конца решающего матча с хорватами лишил нас первого места в группе. Но тогда все партнеры по команде и тренерский штаб поддержали Федора.

Никита Хайкин

Никита Хайкин уже второй сезон является основным вратарем норвежского клуба «Буде-Глимт». В этом году на его счету 29 матчей в стартовом составе, в которых он пропустил 25 голов. Скромный по бюджету клуб второй год подряд выигрывает чемпионат Норвегии. В Лиге конференций Хайкин и его партнеры прошли квалификацию и вышли в плей-офф турнира со второго места, лишь на одно очко уступив итальянской «Роме».

Успехи Хайкина не остались незамеченными и тренерским штабом сборной. Никиту вызвали на тренировочный сбор, и пусть он так и не появился на поле, но сам факт вызова уже говорит о многом. В эту зимнюю паузу ходят слухи, что Хайкин может перейти в «Зенит».

— Хайкин — двукратный чемпион Норвегии, а норвежский футбол очень непрост для вратарей — там много игры верхом, и ты должен быть атлетом, хорошо играть на выходах, — рассказал «Известиям» экс-тренер сборной России Юрий Сёмин. — У Никиты есть некоторые качества, которым многие российские вратари должны у него поучиться, например игра ногами. Он многое делает для сохранения мяча, развития атаки. В этом ему нет равных не только в нашем чемпионате, но и на международном уровне. Так что интерес больших клубов к нему не случаен.

Александр Кокорин

Александр — единственный футболист в этом списке, который ранее привлекался в сборную, но довольно давно не получал вызова. Это объяснимо: в уходящем году Кокорин перешел из «Спартака» в итальянскую «Фиорентину». За год Александр провел всего девять неполных матчей в Италии, заработав лишь две желтые карточки. Кокориным недовольны во Флоренции и наверняка попытаются продать в зимнее трансферное окно. Если он согласится на понижение зарплаты, то сможет перейти в «Химки» или «Урал». В 30 лет у игрока еще остается шанс перезапустить карьеру в России, но захочет ли он сам этого, неизвестно.

— Если Кокорин будет готов пойти на снижение зарплаты, то мы готовы подписать его, — заявил «Известиям» президент «Урала» Григорий Иванов. — Я бы был счастлив, если бы он играл в Екатеринбурге, но переговоров мы не ведем. Шансы, что он захочет к нам приехать, минимальные.

В России Кокорин играл за «Динамо», «Зенит», «Сочи» и «Спартак».