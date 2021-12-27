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17:12 (мск), источник: Lenta.Ru

Врач захотел помочь травмированному футболисту и получил желтую карточку

Во время футбольного матча в Турции врач получил желтую карточку за попытку оказать помощь травмированному игроку. Об этом сообщает beIN SPORTS Türkiye.

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Источник: Reuters

Игрок «Анкарагюджю» получил травму и лежал на поле, указывая на сильную боль. Тогда к нему на помощь выбежал врач команды, но перед ним встал судья. Арбитр не пропустил медика к футболисту, поскольку не давал на это разрешение. Врач стал спорить и уговаривать пустить его к игроку, за что получил желтую карточку.

Во время загрузки произошла ошибка.

Арбитр заставил медика покинуть поле. Травмированный игрок так и остался лежать на поле, после чего был заменен.

«Анкарагюджю» обыграл «Кечиоренгюджю» со счетом 2:1. Матч проходил в рамках первой лиги Турции.

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