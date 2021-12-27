Врач захотел помочь травмированному футболисту и получил желтую карточку
Во время футбольного матча в Турции врач получил желтую карточку за попытку оказать помощь травмированному игроку. Об этом сообщает beIN SPORTS Türkiye.
Во время футбольного матча в Турции врач получил желтую карточку за попытку оказать помощь травмированному игроку. Об этом сообщает beIN SPORTS Türkiye.
Игрок «Анкарагюджю» получил травму и лежал на поле, указывая на сильную боль. Тогда к нему на помощь выбежал врач команды, но перед ним встал судья. Арбитр не пропустил медика к футболисту, поскольку не давал на это разрешение. Врач стал спорить и уговаривать пустить его к игроку, за что получил желтую карточку.
Арбитр заставил медика покинуть поле. Травмированный игрок так и остался лежать на поле, после чего был заменен.
«Анкарагюджю» обыграл «Кечиоренгюджю» со счетом 2:1. Матч проходил в рамках первой лиги Турции.