Врач захотел помочь травмированному футболисту и получил желтую карточку

Игрок «Анкарагюджю» получил травму и лежал на поле, указывая на сильную боль. Тогда к нему на помощь выбежал врач команды, но перед ним встал судья. Арбитр не пропустил медика к футболисту, поскольку не давал на это разрешение. Врач стал спорить и уговаривать пустить его к игроку, за что получил желтую карточку.