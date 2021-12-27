«Состав собирается по именам». Казахстанский эксперт оценил активность «Актобе» в межсезонье

"Сейчас они всех опытных игроков приглашают. Наверняка, поставлена задача попасть в тройку или четверку лидеров или завоевать Кубок Казахстана. С одной стороны, появляются добротные игроки в основном засветившихся в сборной Казахстана, наверное, там хороший бюджет. Посмотрим, как это будет выглядеть на деле.

Видно, что усиление серьезное, но только сезон покажет, что из этого выйдет. Я помню, «Кайсар» в 1997 году был богатым клубом и пригласил ведущих игроков, но занял восьмое место. В таких командах важно не только, кто будет играть на рояле, но и кто будет его носить. Пока состав собирается по именам. 50 на 50 — могут выступить неплохо, а могут не оправдать своих амбиций. Актобе всегда был футбольным городом, наверное там хотят вернуть былые позиции", — заявил Есмагамбетов.