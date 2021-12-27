Текущие события
Футбол. Зарубежный
23:00
Ньюкасл Юнайтед
Манчестер Юнайтед
Футбол. Зарубежный
26.12
Брайтон
Брентфорд
20
Футбол. Зарубежный
28.12
Арсенал
Вулверхэмптон
Футбол. Зарубежный
28.12
Кристал Пэлас
Норвич
Футбол. Зарубежный
28.12
Саутгемптон
Тоттенхэм Хотспур
Футбол. Зарубежный
28.12
Уотфорд
Вест Хэм Юнайтед
Все события
Фоторепортажи
17«Небесная грация» раскрывает таланты
15Россия обыграла Швецию на Кубке Первого канала
17:51 (мск), источник: Vesti.kz

«Состав собирается по именам». Казахстанский эксперт оценил активность «Актобе» в межсезонье

«Актобе», возможно, попытается побороться в КПЛ-2022 за попадание в тройку лидеров, считает казахстанский эксперт Булат Есмагамбетов. В интервью корреспонденту Vesti.kz он оценил активность «красно-белых» в текущее межсезонье и привел пример, когда клубу с возможностями и солидным подбором игроков не удалось этого сделать.

АктобеЧемпионат Казахстана: таблица и календарь
Наверх

"Сейчас они всех опытных игроков приглашают. Наверняка, поставлена задача попасть в тройку или четверку лидеров или завоевать Кубок Казахстана. С одной стороны, появляются добротные игроки в основном засветившихся в сборной Казахстана, наверное, там хороший бюджет. Посмотрим, как это будет выглядеть на деле.

Таких футболистов берут под конкретные задачи. Тяжело сказать, как они будут конкурировать с клубами — «Кайрат», «Тобол» и «Астана», которые в последние годы доминируют в чемпионате.

Видно, что усиление серьезное, но только сезон покажет, что из этого выйдет. Я помню, «Кайсар» в 1997 году был богатым клубом и пригласил ведущих игроков, но занял восьмое место. В таких командах важно не только, кто будет играть на рояле, но и кто будет его носить. Пока состав собирается по именам. 50 на 50 — могут выступить неплохо, а могут не оправдать своих амбиций. Актобе всегда был футбольным городом, наверное там хотят вернуть былые позиции", — заявил Есмагамбетов.

Напомним, в КПЛ-2021 «красно-белые» заняли шестое место. По ходу сезона «Актобе» расстался двумя главными тренерами Алексеем Багой и Вахидом Масудовым. Сейчас команду возглавляет Владимир Муханов.

"Куат очень хорошо сыграл". Тренер "Химок" - о матче против команды Зайнутдинова
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь