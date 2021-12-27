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20:12 (мск), источник: Vesti.kz

Клуб КПЛ объявил об уходе вратаря

ФК «Кызыл-Жар» объявил об уходе 37-летнего казахстанского вратаря Алмата Бекбаева, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Кызыл-ЖарЧемпионат Казахстана: таблица и календарь
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«Выражаем огромную благодарность Алмату Бекбаеву за проведенный сезон, за поддержку, за лидерские качества, которые во многом способствовали решению поставленных задач!» — написал клуб в соцсетях.

Напомним, что Бекбаев перешел в «Кызыл-Жар» в феврале этого года.

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