Клуб КПЛ объявил об уходе вратаря
ФК «Кызыл-Жар» объявил об уходе 37-летнего казахстанского вратаря Алмата Бекбаева, сообщает корреспондент Vesti.kz.
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ФК «Кызыл-Жар» объявил об уходе 37-летнего казахстанского вратаря Алмата Бекбаева, сообщает корреспондент Vesti.kz.
«Выражаем огромную благодарность Алмату Бекбаеву за проведенный сезон, за поддержку, за лидерские качества, которые во многом способствовали решению поставленных задач!» — написал клуб в соцсетях.
Напомним, что Бекбаев перешел в «Кызыл-Жар» в феврале этого года.