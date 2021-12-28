Украинский «Верес» оштрафовали за интервью футболистов на русском языке

«Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола оштрафовал ровенский “Верес”. Причина — нарушение регламента соревнований по предоставлению флеш-интервью футболистами на государственном языке.



Отныне и дальше представители народного клуба “Верес” будут давать интервью и комментарии для СМИ только на украинском языке. Для тех футболистов или других работников клуба, которые владеют государственным языком на недостаточном, по их мнению, уровне — клуб готов организовать курсы по изучению украинского. Такое решение не касается представителей клуба, являющихся гражданами других государств», — сообщает официальный сайт «Вереса».