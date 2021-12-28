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10:06 (мск), источник: Чемпионат.com

Украинский «Верес» оштрафовали за интервью футболистов на русском языке

Футбольный клуб «Верес», выступающий в украинской Премьер-лиге был оштрафован КДК УАФ за интервью игроков не на государственном языке после одного из матчей чемпионата страны.

ВересЧемпионат Украины: таблица и календарь
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«Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола оштрафовал ровенский “Верес”. Причина — нарушение регламента соревнований по предоставлению флеш-интервью футболистами на государственном языке.

Отныне и дальше представители народного клуба “Верес” будут давать интервью и комментарии для СМИ только на украинском языке. Для тех футболистов или других работников клуба, которые владеют государственным языком на недостаточном, по их мнению, уровне — клуб готов организовать курсы по изучению украинского. Такое решение не касается представителей клуба, являющихся гражданами других государств», — сообщает официальный сайт «Вереса».

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