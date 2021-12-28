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11:00 (мск), источник: Чемпионат.com

Левандовски: я проиграл два полуфинала и один четвертьфинал ЛЧ из-за судейских ошибок

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски высказался о технологии VAR, которая работает в футболе уже несколько лет.

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Источник: Reuters

«Я проиграл два полуфинала и один четвертьфинал Лиги чемпионов из-за судейских ошибок. Возможно, мы вышли бы в финал и выиграли. Думаю, VAR — хорошая вещь, если её правильно использовать», — приводит слова Левандовского «твиттер» Bayern & Germany.

Также 33-летний форвард ответил на вопрос о своём будущем. Контракт Левандовского с «Баварией» истекает в 2023 году.

«Я не думаю о будущем. Доволен тем, как обстоят дела сейчас, и сфокусирован на текущем сезоне. Я привык к слухам, которые появляются каждый год, поэтому меня это не беспокоит. Давно не читаю прессу», — сказал польский футболист.

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