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15:23 (мск), источник: Матч ТВ

В Неаполе скончался 52-летний брат Марадоны

Младший брат Диего Марадоны скончался в Неаполе от сердечного приступа, сообщило издание Sportmediaset.

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На момент смерти Уго Марадоне было 52 года. Сообщается, что помощь брату футболиста оказывали более ста медицинских работников, но спасти ему жизнь не удалось.

Уго Марадона также был футболистом, в 18-летнем возрасте перебравшись в «Наполи». Затем он защищал цвета «Асколи», «Райо Вальекано» и венского «Рапида», а также клубов из Венесуэлы и Японии. Позже работал тренером в ряде юношеских команд.

Диего Марадона умер в ноябре 2020 года в возрасте 60 лет.

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