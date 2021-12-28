В Неаполе скончался 52-летний брат Марадоны

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На момент смерти Уго Марадоне было 52 года. Сообщается, что помощь брату футболиста оказывали более ста медицинских работников, но спасти ему жизнь не удалось.

Уго Марадона также был футболистом, в 18-летнем возрасте перебравшись в «Наполи». Затем он защищал цвета «Асколи», «Райо Вальекано» и венского «Рапида», а также клубов из Венесуэлы и Японии. Позже работал тренером в ряде юношеских команд.