В Неаполе скончался 52-летний брат Марадоны
Младший брат Диего Марадоны скончался в Неаполе от сердечного приступа, сообщило издание Sportmediaset.
Наполи
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Младший брат Диего Марадоны скончался в Неаполе от сердечного приступа, сообщило издание Sportmediaset.
На момент смерти Уго Марадоне было 52 года. Сообщается, что помощь брату футболиста оказывали более ста медицинских работников, но спасти ему жизнь не удалось.
Уго Марадона также был футболистом, в 18-летнем возрасте перебравшись в «Наполи». Затем он защищал цвета «Асколи», «Райо Вальекано» и венского «Рапида», а также клубов из Венесуэлы и Японии. Позже работал тренером в ряде юношеских команд.
Диего Марадона умер в ноябре 2020 года в возрасте 60 лет.