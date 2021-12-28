Текущие события
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Кристал Пэлас
Норвич
30
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Саутгемптон
Тоттенхэм Хотспур
11
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Уотфорд
Вест Хэм Юнайтед
13
Футбол. Зарубежный
23:00
Лестер
Ливерпуль
Футбол. Зарубежный
27.12
Ньюкасл Юнайтед
Манчестер Юнайтед
11
Футбол. Зарубежный
29.12
Челси
Брайтон
Все события
Фоторепортажи
15Россия обыграла Швецию на Кубке Первого канала
25Русские давили чехов, маскот издевался над болельщицей. Фото матча Кубка Первого канала
17:00 (мск), источник: Sports.Ru

«Барселона» объявила о трансфере Феррана Торреса. Контракт — до 2027 года

«Барселона» объявила о договоренности с «Манчестер Сити» о трансфере полузащитника Феррана Торреса.

Барселона
Манчестер СитиЧемпионат Испании: таблица и календарь
Наверх
Источник: AFP 2021

21-летний игрок подписал контракт до 30 июня 2027 года, отступные — миллиард евро. В понедельник, 3 января, состоится презентация Торреса.

Сообщалось, что «Барселона» заплатит 55 миллионов евро за Торреса, еще 10 миллионов «Ман Сити» может получить в виде бонусов.

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
 Год назад она чуть не погибла, а теперь возвращается в спорт
Самая сексуальная спортсменка по версии медиа. 18+
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь