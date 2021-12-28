«Барселона» объявила о трансфере Феррана Торреса. Контракт — до 2027 года
«Барселона» объявила о договоренности с «Манчестер Сити» о трансфере полузащитника Феррана Торреса.
Барселона
Манчестер СитиЧемпионат Испании: таблица и календарь
«Барселона» объявила о договоренности с «Манчестер Сити» о трансфере полузащитника Феррана Торреса.
21-летний игрок подписал контракт до 30 июня 2027 года, отступные — миллиард евро. В понедельник, 3 января, состоится презентация Торреса.
Сообщалось, что «Барселона» заплатит 55 миллионов евро за Торреса, еще 10 миллионов «Ман Сити» может получить в виде бонусов.