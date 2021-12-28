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18:37 (мск), источник: Vesti.kz

Умер известный казахстанский футбольный тренер

Ушел из жизни экс-старший тренер молодежной команды ФК «Актобе» Валерий Алемаскин, сообщает пресс-служба клуба.

АктобеЧемпионат Казахстана: таблица и календарь
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«Валерий Викторович будучи воспитанником актюбинской футбольной школы, внес огромный вклад в развитие местного футбола. В 2006 году в качестве главного тренера хромтауского “Горняка” завоевал бронзовые медали первой лиги РК. В 2010 году под его руководством дублирующий состав “Актобе” стал серебряным призером Республики Казахстан, а в 2014 году — чемпионом страны», — говорится в сообщении.

Редакция Vesti.kz выражает соболезнования семье покойного и его близким.

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