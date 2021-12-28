Умер известный казахстанский футбольный тренер

«Валерий Викторович будучи воспитанником актюбинской футбольной школы, внес огромный вклад в развитие местного футбола. В 2006 году в качестве главного тренера хромтауского “Горняка” завоевал бронзовые медали первой лиги РК. В 2010 году под его руководством дублирующий состав “Актобе” стал серебряным призером Республики Казахстан, а в 2014 году — чемпионом страны», — говорится в сообщении.