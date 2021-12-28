«Отказал топ-клубам РПЛ ради “Кайрата”. Агент отреагировал на новости о переходе Мхитаряна в КПЛ

— Насколько серьезно можно относиться к новости о переходе Мхитаряна в «Кайрат»?

— Проснулся утром, начал читать новости. Прочитал про Мхитаряна и «Кайрат» и посмотрел на календарь. Думал, первого апреля проснулся. Тот, кто это написал, наверное, тоже с похмелья перепутал 1 апреля и 28 декабря. Бывает.

— Реален ли такой сценарий?

— Во-первых, у Мхитаняна зарплата 4,5 миллиона евро, не считая бонусов, размер которых может достигать 50 процентов от контракта. Во-вторых, то, что ему пока не предложили продлить соглашение в «Роме», не значит, что он им не нужен и должен уйти. Он забивает, свой контракт отрабатывает, и маловероятно, что они его отпустят сейчас. И ему нет нужды дергаться. Да и контракт такой в пандемийное время не каждый может предложить.

— Если переход в чемпионат Казахстана маловероятен, то как насчет России?

— Уже десять дней назад появились слухи что в нем заинтересованы российские топ-клубы — «Зенит», «Спартак» и ЦСКА. Получается еще один крутой заголовок: «Мхитарян отказал “Зениту”, “Спартаку” и ЦСКА ради “Кайрата”.

— Какой прогноз относительно продолжения его карьеры?

— Мой прогноз такой — он спокойно отработает свой контракт, получит солидные бонусы за забитые голы и прочие личные и командные достижения. А потом свободным агентом перейдет в клуб МЛС, получив при этом солидный подписной бонус так как за его трансфер платить не нужно.

— После «Ромы» вариант с РПЛ по-прежнему несостоятельный?

— Не исключаю Россию. Но маловероятно. Вообще, я редко удивляюсь, когда речь идет о больших деньгах.

— «Кайрату» нужно опровергать такое?

— Странно, что молчит пресс-служба ФК «Кайрат». Если они хотят сократить бюджет, то эта новость, которая никак не комментируется, сильно затруднит их переговоры о снижении зарплат по действующим контрактам и переговоры с новичками.

Напомним, ранее в СМИ сообщалось о возможном переходе футболиста «Ромы» и сборной Армении в «Кайрат». Мхитарян с 2019 года выступает за итальянский клуб «Рома». В минувшем сезоне он провел 34 матча в Серии А, в которых отличился 13 раз и отдал десять результативных передач.