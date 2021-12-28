Елдос Ахметов возвращается в «Астану»: играл против «Атлетико» и взял два чемпионства

Впервые информация о вероятном возвращении Ахметова в столицу появилась в воскресенье. По информации другого источника, защитник был подписан в клуб без ведома нового главного тренера «Астаны» Срджана Благоевича.

Впервые Ахметов перешел в «Астану» летом 2013 года, тогда ему было 23 года. На тот момент у Елдоса уже был опыт выступлений в премьер-лиге в составах «Тараза» и «Иртыша». Молодой оборонец уже провел десять матчей за молодежную сборную, выводил ее с капитанской повязкой, а также дебютировал в составе главной сборной страны в товарищеской встрече с Латвией (0:0).

24 августа 2013 года Елдос дебютировал в качестве игрока «Астаны» в домашнем матче с «Ордабасы» (3:1). Всего до конца сезона защитник провел девять матчей в футболке «сине-желтых», забив один гол в ворота бывшей команды — «Иртыша». Все матчи, за исключением одного, Ахметов провел на позиции левого защитника. Лишь раз Елдос сыграл в центре обороны. Тогда наставником столичных был Иоан Андоне. По итогам сезона Ахметов впервые в карьере получил медаль серебряного призера КПЛ.

В чемпионском сезоне-2014 Ахметов принял участие лишь в 13 матчах КПЛ из 32 возможных. Голевыми действиями он не отмечался, а играл чаще всего крайнего защитника, как справа, так и слева. Четыре матча Елдос отыграл в квалификации Лиги Европы, еще три — в Кубке Казахстана. Но главным достижением защитника стало первое чемпионство в карьере.

В кампании 2015 года на счету Елдоса было 16 матчей в премьер-лиге — шесть в качестве левого защитника, по пять — на позициях центрального и правого. В середине сентября «Астана» на выезде переиграла «Ордабасы» со счетом 3:2. Ахметов был достаточно активен: вышел в старте, в начале второго тайма сделал голевую передачу на Джуниора Кабанангу, а на 65-й минуте был удален за вторую желтую.

Четыре матча защитник отыграл в Кубке страны. А вот в еврокубках Елдос практически не играл. Он не провел ни минуты на поле в шести матчах квалификации Лиги чемпионов, а в историческом групповом этапе сыграл лишь 90 минут на выезде с мадридским «Атлетико». На ту игру Станимир Стойлов отправил резервный состав столичных, так как ключевым исполнителям было необходимо готовиться к важному матчу с «Кайратом» на финише чемпионата.

Запомнился Ахметов на ныне снесенном стадионе «Висенте Кальдерон» единственной желтой карточкой, показанной в тот вечер. «Атлетико» же добыл разгромную победу со счетом 4:0. Свой последний сезон в «Астане» Ахметов завершил с золотой медалью чемпионата Казахстана. Интересно, что памятный матч с «Атлетико» стал последним для Елдоса в футболке «Астаны».

Игроком основы за два с половиной проведенных сезона Ахметов в «Астане» так и не стал. Изменится ли ситуация спустя шесть лет — сказать трудно. Клуб за эти годы сильно поменялся, и сейчас вряд ли соответствует былому уровню. Сам Елдос тоже моложе не стал — он уходил из клуба в возрасте 25 лет, а возвращается 31-летним.

Для защитника 31 год — это возраст вполне нормальный, рабочий. Многие топовые оборонцы играют до 36−37 лет, но в случае с Елдосом все немного по-другому. Многие фанаты уже сейчас воспринимают Ахметова как возрастного футболиста, и дело, скорее всего, в уровне его выступлений в последние годы. После «Астаны» он играл за «Иртыш», «Кайрат», «Кайсар» и родной «Тараз». Но надежными выступлениями нигде так и не прославился.

К сравнению, другому центральному защитнику «Астаны» Жарко Томашевичу также 31 год, он даже старше Ахметова на несколько месяцев. Но здесь точно понятно, что если черногорец останется в клубе, то будет незаменимым игроком старта. Он самый надежный оборонец шестикратных чемпионов, а также по сей день вызывается в национальную команду.

Ахметов, кстати говоря, не играл за сборную с марта 2019 года. И пока предпосылок к тому, что игрок туда вскоре вернется, нет никаких. Отсюда следует, что возможное подписание трудно назвать усилением. Да, Ахметов опытный защитник и поможет с расширением скамейки. Но рассчитывать на него в полной мере в «Астане» вряд ли будут, если, конечно, кардинально не сменят задачи на сезон.

Отметим, что в завершившемся сезоне Ахметов провел за «Тараз» 26 матчей во всех турнирах, забив в них один гол. Рыночная стоимость футболиста равна 250 тысячам евро, а ее пик был зафиксирован четыре года назад, когда ценник был на отметке 900 тысяч евро.