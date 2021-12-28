Первый гол Влашича помог «Вест Хэму» разгромно победить «Уотфорд»

Встреча в Саутгемптоне завершилась со счетом 1:1. На гол Джеймса Уорда-Проуза «шпоры» ответили точным ударом с пенальти в исполнении Харри Кейна (41). На 39-й минуте «святые» остались в меньшинстве после удаления Мохаммеда Салису.

Не проигрывающий в премьер-лиге на протяжении семи матчей кряду «Тоттенхэм» с 30 очками занимает шестое место в турнирной таблице. «Саутгемптон» (21) идет на 13-й строчке.