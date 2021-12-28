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20:43 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Первый гол Влашича помог «Вест Хэму» разгромно победить «Уотфорд»

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Футболисты «Тоттенхэма» на выезде сыграли вничью с «Саутгемптоном» в матче 20-го тура чемпионата Англии.

Вест Хэм Юнайтед
ЦСКА
УотфордЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Встреча в Саутгемптоне завершилась со счетом 1:1. На гол Джеймса Уорда-Проуза «шпоры» ответили точным ударом с пенальти в исполнении Харри Кейна (41). На 39-й минуте «святые» остались в меньшинстве после удаления Мохаммеда Салису.

Не проигрывающий в премьер-лиге на протяжении семи матчей кряду «Тоттенхэм» с 30 очками занимает шестое место в турнирной таблице. «Саутгемптон» (21) идет на 13-й строчке.

В других матчах тура «Кристал Пэлас» дома разгромил «Норвич» — 3:0, а «Вест Хэм» в гостях крупно выиграл у «Уотфорда» — 4:1. Впервые за лондонский клуб забил бывший полузащитник ЦСКА Никола Влашич.

Уотфорд
1:4
Первый тайм: 1:2
Вест Хэм Юнайтед
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