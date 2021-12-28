Первый гол Влашича помог «Вест Хэму» разгромно победить «Уотфорд»

Футбол, Англия, Тур 2028.12.2021, 18:00 (МСК UTC+3)Vicarage Road, 20073 зрителя
|Клаудио Раньери
|Дэвид Мойес
|Эммануэл Деннис
|4′
|Томаш Соучек
|27′
|Саид Бенрама
|29′
|Марк Нобл
|58′
|Никола Влашич
|90+2′
|26
|Даниэль Бахманн
|1
|Лукаш Фабяньски
|11
|Адам Масина
|5
|Владимир Цоуфал
|15
|Крейг Каткарт
|15
|Крейг Доусон
|31
|Франсиско Сьерральта
|23
|Исса Диоп
|19
|Мусса Сиссоко
|16
|Марк Нобл
81′
|33
|Юрай Куцка
|28
|Томаш Соучек
|7
|Джошуа Кинг
|9
|Майкл Антонио
|25
|Эммануэл Деннис
|20
|Джаррод Боуэн
|21
|Кико Фемения
40′
|31
|Бен Джонсон
82′
|6
|Имран Луза
|26
|Артур Масуаку
|18
|Озан Туфан
62′
|10
|Мануэль Лансини
89′
|12
|Кен Сема
|33
|Алекс Крал
|29
|Кучо Эрнандес
46′
|22
|Саид Бенрама
85′
|10
|Жоау Педру
|11
|Никола Влашич
|0
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|14
|Удары (всего)
|13
|5
|Удары в створ
|6
|0
|Штанги, перекладины
|0
|4
|Угловые
|5
|12
|Фолы
|12
|0
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Даррен Инглэнд(Англия)