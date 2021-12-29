Английский футбол переносит болезнь на ногах

В английской премьер-лиге (АПЛ), которая, кажется, переживает пандемию коронавируса тяжелее остальных ведущих европейских футбольных чемпионатов, к концу декабря сложилась ситуация, довольно близкая к кризисной.

Впервые число положительных тестов в дивизионе, взятых в течение недели, перевалило за 100, переносу в первый зимний месяц подверглось уже полтора десятка матчей, а некоторые клубы не могут собрать состав, хотя бы отдаленно похожий на максимальный.

Английская премьер-лига обнародовала превратившийся в традиционный отчет о результатах тестирования игроков и членов персонала команд на коронавирус на прошлой неделе: с 19 по 26 декабря. Цифры оказались чрезвычайно тревожными. В общей сложности было взято около 15 тыс. тестов, а положительными оказались 103. Это — рекордная цифра. До сих пор до отметки в 100 положительных тестов премьер-лига не добиралась.

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Но в данном случае пугающей выглядит скорее динамика. Дело в том, что на неделе с 6 по 12 декабря в АПЛ было зафиксировано всего 42 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. А на следующей неделе их количество увеличилось сразу более чем вдвое — до 90. Рождественские праздники, как выяснилось, положение нисколько не улучшили. Уже можно констатировать, что речь идет фактически о взрывном росте.

При этом АПЛ в пресс-релизе, посвященном итогам тестирования, подчеркнула, что уже применяет «чрезвычайные» меры по борьбе с распространением инфекции в чемпионате. К ним она отнесла, например, обязанность представителей клубов носить защищающую лицо маску во всех закрытых помещениях и строгий запрет на нарушение социальной дистанции. Между тем, судя по всему, такие меры помогают плохо.

На самом деле у вспышки коронавируса в английском футболе уже есть серьезные последствия. Только в декабре переносу подверглись 15 матчей чемпионата, и, скажем, «Манчестер Юнайтед», сыгравший вничью — 1:1 — с «Ньюкаслом», в понедельник провел первую встречу за две с лишним недели. Предыдущие две — с «Брентфордом» и «Брайтоном» — сорвал коронавирус.

Продолжение роста числа позитивных тестов угрожает сложностями с выполнением календаря чемпионата, в котором некоторым наиболее пострадавшим из-за них командам придется, по крайней мере на каком-то отрезке, выступать в экстремальном режиме с точки зрения кадровых ресурсов. В этом смысле характерным примером является «Уотфорд». Его «ковидная» пауза длилась еще дольше, чем та, что была у «Манчестер Юнайтед»: встречавшаяся вчера с «Вест-Хэмом» команда на карантине находилась почти три полные недели, пропустив игры против «Бернли», «Кристал Пэлас» и «Вулвергемптона». А тренер «Уотфорда» Клаудио Раньери рассказывал, описывая его состояние, о том, что тренировка накануне игры с лондонцами была для клуба первой «нормальной» с 10 декабря. Вернее, нормальной ее трудно было назвать: чтобы заменить некоторых до сих пор отсутствующих футболистов основы, Раньери пришлось вызывать игроков из молодежки.

Но даже после этого занятия наставник не понял, способна ли его борющаяся за выживание в элите команда после пережитой вспышки показывать футбол, хотя бы отдаленно похожий на тот, благодаря которому реально мечтать о выполнении задачи. По его словам, среди выздоровевших есть футболисты, «точно не готовые провести на поле 90 минут». Как решить эту проблему, Клаудио Раньери не представлял.