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10:06 (мск), источник: Sport24

Клопп: Между «Ливерпулем» и «Манчестер Сити» образовался большой разрыв, но сейчас это не моя проблема

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал поражение от «Лестера» (0:1) в матче 20-го тура АПЛ.

Лестер
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Источник: Reuters

«Безусловно, заслуженный результат для “Лестера”. Очень странная игра. Мы сыграли недостаточно хорошо. У нас было много шансов, но то, как мы обращались с мячом, не совсем правильно. Мы провели очень плохой матч, так что все заслужено.

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У них был один удар в створ ворот, шансов много не было. Нам нужно лучше защищаться. Обычно именно так мы и делаем, но сложно объяснить, почему это не получилось сделать сегодня. До этого мы провели много матчей на хорошем уровне, а сегодня у меня нет объяснений.

Между нами и «Манчестер Сити» образовался большой разрыв, но в данный момент это не моя проблема. Если будем играть в наш обычный футбол, то будет шанс побеждать чаще", — цитирует Клоппа Amazon Prime.

«Лестер» прервал 7-матчевую серию «Ливерпуля» без поражений в АПЛ и поднялся на 9-е место в турнирной таблице. «Ливерпуль» идет 2-м в АПЛ, уступая «Манчестер Сити» 6 очков.

Лестер
1:0
Первый тайм: 0:0
Ливерпуль
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