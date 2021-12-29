Клопп: Между «Ливерпулем» и «Манчестер Сити» образовался большой разрыв, но сейчас это не моя проблема

«Безусловно, заслуженный результат для “Лестера”. Очень странная игра. Мы сыграли недостаточно хорошо. У нас было много шансов, но то, как мы обращались с мячом, не совсем правильно. Мы провели очень плохой матч, так что все заслужено.

У них был один удар в створ ворот, шансов много не было. Нам нужно лучше защищаться. Обычно именно так мы и делаем, но сложно объяснить, почему это не получилось сделать сегодня. До этого мы провели много матчей на хорошем уровне, а сегодня у меня нет объяснений.



Между нами и «Манчестер Сити» образовался большой разрыв, но в данный момент это не моя проблема. Если будем играть в наш обычный футбол, то будет шанс побеждать чаще", — цитирует Клоппа Amazon Prime.