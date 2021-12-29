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11:12 (мск), источник: Lenta.Ru

Назван потративший больше всех денег на трансферы в XXI веке футбольный клуб

Лондонский «Челси» потратил больше всех денег на трансферы футболистов в XXI веке. Такой команду синих назвал портал Transfermarkt.de в своем Instagram.

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Источник: Reuters

По данным источника, столичный клуб с 2000 года потратил на приобретение новых игроков 2,4 миллиарда евро. Второе место в рейтинге занял «Манчестер Сити», который израсходовал на футболистов на 100 миллионов евро меньше.

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Третье-четвертое места поделили испанские «Реал» и «Барселона». Их расходы на игроков оцениваются в 2,2 миллиарда.

С лета 2003 года владельцем «Челси» является российский бизнесмен Роман Абрамович. С того момента клуб пять раз выиграл чемпионат Англии. В минувшем сезоне лондонцы стали победителями Лиги чемпионов, они также брали титул в 2012-м.

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