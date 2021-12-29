Терри стал тренером-консультантом в академии «Челси»
Бывший защитник «Челси» Джон Терри получил работу в академии клуба.
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Бывший защитник «Челси» Джон Терри получил работу в академии клуба.
Бывший футболист займет должность тренера-консультанта. Он будет работать с игроками и тренерами академии.
Помимо тренировок, Терри будет участвовать в консультациях с коллегами и будет поддерживать диалог с молодыми игроками и их родителями. Джон приступит к работе в следующем месяце.