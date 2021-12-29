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13:43 (мск), источник: Sports.Ru

Терри стал тренером-консультантом в академии «Челси»

Бывший защитник «Челси» Джон Терри получил работу в академии клуба.

ЧелсиЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: AFP 2021

Бывший футболист займет должность тренера-консультанта. Он будет работать с игроками и тренерами академии.

Помимо тренировок, Терри будет участвовать в консультациях с коллегами и будет поддерживать диалог с молодыми игроками и их родителями. Джон приступит к работе в следующем месяце.

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