Терри стал тренером-консультантом в академии «Челси»

Бывший футболист займет должность тренера-консультанта. Он будет работать с игроками и тренерами академии.

Помимо тренировок, Терри будет участвовать в консультациях с коллегами и будет поддерживать диалог с молодыми игроками и их родителями. Джон приступит к работе в следующем месяце.