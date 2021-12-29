Мбаппе и Погба — в «Реал», Кейн — в «Сити», Влахович — в «Арсенал». Прогнозы по главным трансферным сюжетам
Кого купит «Ньюкасл»?
Кого купит «Ньюкасл»?
Кейн летом дал понять, что хочет уйти из «Тоттенхэма», потому что перерос проект и мечтает о трофеях. Нападающего удержали, повесив завышенный ценник для «Сити» (230 миллионов евро), но амбиции Кейна никуда не делись. Да, пришел Антонио Конте, но «Тоттенхэм» очень далек от борьбы за чемпионство (на 17 очков). Даже за ЛЧ бороться будет сложно.
По данным The Athletic, Гвардиола по-прежнему очень хочет видеть Кейна в «Сити», так как «считает идеальным футболистом для своей команды». Весь вопрос в готовности «Тоттенхэма» к переговорам и перестройке после ухода главной звезды.
Прогноз: перейдет в «Сити» летом.
Лучший бомбардир Серии А с 16 голами в 19 матчах. Он продлил контракт с «Фиорентиной», но лишь до 2023 года, что означает договоренность с клубом о скорой продаже. Вопрос — зимой или летом. Его готовы продать за 70−80 миллионов. Это будет интересно, ведь с фамилией серба связывают вообще все клубы с деньгами в Европе.
Прогноз: перейдет в «Арсенал».
Самый заинтересованный в подписании нападающего большой клуб в Европе должен приложить максимум усилий. Летом заканчиваются контракты у Лаказетта и Нкетиа. Обамейанг отстранен из-за дисциплины, да и в целом он спаде в этом сезоне (32 года). Инсайдер Ди Марцио давал понять, что агентам серба не интересен «Арсенал», но они изменят мнение, когда осознают, что больше денег не даст никто. Альтернативный вариант — «Тоттенхэм», как потенциальная замена Кейну.
Проблемный, но сильный футболист. Контракт истекает летом, и француз сейчас он один из самых желанных футболистов на рынке. Тяжелая ситуация для каталонцев. С одной стороны, «Барса» старается жить экономнее и пробует сократить зарплату (12 миллионов + бонусы до 8 миллионов в год), с другой стороны, понимает, что нельзя упустить 24-летнего футболиста. Это непросто еще и с моральной стороны, ведь «Барселона» подписывала его за жестокие 135 миллионов.
Остальные клубы хотят воспользоваться ситуацией и предлагают большие контракты и подъемные, поскольку могут сэкономить на трансфере. Главные претенденты: «Ливерпуль», «МЮ», «Ньюкасл». Впрочем, возможно, это лишь развод от агентов и в реальности никто на Дембеле всерьез не претендует.
Прогноз: останется в «Барселоне».
Я не перейду в «Реал» в январе. Выступаю за «ПСЖ» и очень счастлив здесь. Со стопроцентной уверенностью заявляю, что завершу сезон в «ПСЖ». Сделаю все, чтобы выиграть с парижским клубом все трофеи в этом сезоне
Но это не означает, что новостей о переходе Килиана в «Реал» не будет. Летом истекает контракт, нужно финально решать сейчас: продление или переход в Мадрид свободным агентом. С 1 января Мбаппе сможет вести официальные переговоры. Возможно, стороны объявят о договоренности уже в январе, и это, конечно, будет очень сильно, ведь «Реалу» и «ПСЖ» играть друг против друга в ⅛ финала Лиги чемпионов.
Понятно, что «ПСЖ» будет стоять до последнего и соблазнять француза космическими деньгами (больше, чем у Месси и Неймара), но пока Килиан не дает надежд. Неужели «ПСЖ» действительно отпустит его бесплатно летом?
Вы знаете, чего мы хотим… Посмотрим
Прогноз: перейдет в «Реал» летом.
У Поля тоже истекает контракт, и есть ощущение, что в «МЮ» он вряд ли останется. Основные претенденты очевидны: «Реал» и «ПСЖ». Оба клуба заинтересованы в таком игроке бесплатно, соответственно, Райола счастлив гонке зарплат.
Перед Погба интересный выбор: стать частью мадридского «Галактикос 3.0» с молодыми (в планах Мбаппе и Холанд, уже — Камавинга и Винисиус) или поиграть с Месси, Неймаром и другими заслуженными звездами «ПСЖ».
У меня есть много предложений по нему, включая от «МЮ», по продлению контракта. Посмотрим, что будет лучше для него
Если футболист не хочет играть за такой большой клуб, как «Манчестер Юнайтед», пусть даже мы говорим о долгосрочной перспективе, то я не считаю, что есть смысл переубеждать такого игрока. Не думаю, что кто-то в команде должен убеждать кого-то, чтобы тот остался
Прогноз: перейдет в «Реал» летом.
Рюдигер — опять же, история про истекающий летом контракт. Пишут, что все решено с «Реалом», «Челси» не готов уравнивать предложение из Мадрида. Марсьяль уходит, так как не играет важной роли в «МЮ» и хочет перемен.
Мы пообщались, и Антони заявил мне, что настало время для перемен. Он провел семь лет в «Юнайтед», его можно понять. Но по нему пока не было конкретных предложений, насколько мне известн
Алли сидел в запасе как у Моуринью, так сидит и у Конте. Уже слишком долго, пора спасать карьеру.
Прогноз: Рюдигер — «Реал» (летом), Марсьяль — «Севилья» (зимой), Алли — «Ньюкасл» (зимой).
Очень интригует, ведь в клуб зашел самый богатый владелец в истории мирового футбола. При этом «Ньюкасл» идет на 19-м месте (1 победа — 8 ничьих — 10 поражений) и без усиления может вылететь.
Слухов очень много в том числе из-за того, что агенты охотно используют «Ньюкасл», чтобы выбивать контракты своим игрокам в нынешних клубах. В реальности у «Ньюкасла» пока все довольно адекватно, даже сдержанно. На это намекало и подписание главного тренера — прогрессивного и перспективного, но не звездного Эдди Хау.
The Athletic утверждает, что клуб не собирается набирать статусных и сытых игроков только ради имени (вроде Коутинью). «Ньюкасл» хочет брать амбициозных и вот им действительно готов платить выше рынка. Правда, платить больше обычного придется за любой трансфер, так как клубы очень негативно относятся к приходу саудовских денег, а сам «Ньюкасл» идет в зоне вылета (риски для игроков).
В списке центральный защитник Свен Ботманн из «Лилля», опорники «Марселя» и «Боруссии» М Бубакар Камара и Денис Закария, а также защитник «Атлетико» Киран Триппьер. Это очень стильный и умный подход к трате больших денег. Другой вопрос, что все они могут найти себе гораздо более привлекательные и безопасные варианты в АПЛ, для многих переход в «Ньюкасл» — это большая авантюра, но высокооплачиваемая.
Прогноз: «Ньюкасл» зимой арендует или купит 2−3 опытных футболистов, которые мало играют в больших клубах, но еще хотят это делать, — это логичное решение для клуба, когда необходимо сохранить прописку. Возможно, придут 1−2 молодых игрока за 30−40 миллионов евро. В январе все будет сравнительно скромно. Более активно строить проект станут уже летом.
Егор Кузнец