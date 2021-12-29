«Челси» потратил на трансферы больше всех остальных клубов в XXI веке
Самым активным игроком XXI века на футбольном трансферном рынке является лондонский «Челси».
Самым активным игроком XXI века на футбольном трансферном рынке является лондонский «Челси».
Как сообщает портал Transfermarkt, за 21 год в «Челси» потратили на трансферы € 2,4 млрд. Следом за клубом российского бизнесмена Романа Абрамовича идет еще один английский клуб — «Манчестер Сити», траты которого составили € 2,3 млрд.
Третью и четвёртую строчки в списке организаций, которые потратили наибольшие суммы на приобретение футболистов, делят два испанских гранда — «Реал» и «Барселона», траты каждого из которых достигли € 2,2 миллиардов евро. Пятёрку футбольных «толстосумов» мира замкнул туринский «Ювентус» с € 2,1 млрд.
Напомним, что зимнее трансферное окно и период дозаявок новых футболистов в Европе откроют 1 января. В Англии оно продлится до 31 января, в Германии и Франции — со 2 января по 1 февраля, в Испании и Италии — с 4 января по 1 февраля. В России зимнее окно сократят до 28 дней — регистрировать новых игроков в РПЛ разрешат с 29 января по 25 февраля.