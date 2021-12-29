Текущие события
Футбол. Зарубежный
22:30
Челси
Брайтон
Футбол. Зарубежный
23:15
Брентфорд
Манчестер Сити
Футбол. Зарубежный
28.12
Уотфорд
Вест Хэм Юнайтед
14
Футбол. Зарубежный
28.12
Саутгемптон
Тоттенхэм Хотспур
11
Футбол. Зарубежный
28.12
Кристал Пэлас
Норвич
30
Футбол. Зарубежный
28.12
Лестер
Ливерпуль
10
Все события
Фоторепортажи
15Россия обыграла Швецию на Кубке Первого канала
11Макс Ферстаппен впервые стал чемпионом «Формулы-1»
18:17 (мск), источник: Чемпионат.com

«Челси» потратил на трансферы больше всех остальных клубов в XXI веке

Самым активным игроком XXI века на футбольном трансферном рынке является лондонский «Челси».

ЧелсиЧемпионат Англии: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

Как сообщает портал Transfermarkt, за 21 год в «Челси» потратили на трансферы € 2,4 млрд. Следом за клубом российского бизнесмена Романа Абрамовича идет еще один английский клуб — «Манчестер Сити», траты которого составили € 2,3 млрд.

Третью и четвёртую строчки в списке организаций, которые потратили наибольшие суммы на приобретение футболистов, делят два испанских гранда — «Реал» и «Барселона», траты каждого из которых достигли € 2,2 миллиардов евро. Пятёрку футбольных «толстосумов» мира замкнул туринский «Ювентус» с € 2,1 млрд.

Напомним, что зимнее трансферное окно и период дозаявок новых футболистов в Европе откроют 1 января. В Англии оно продлится до 31 января, в Германии и Франции — со 2 января по 1 февраля, в Испании и Италии — с 4 января по 1 февраля. В России зимнее окно сократят до 28 дней — регистрировать новых игроков в РПЛ разрешат с 29 января по 25 февраля.

Читайте также
 Каролина Севастьянова удивила подписчиков новым откровенным фото!
Самая сексуальная девушка-боец ММА снова впечатлила фанатов!
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь