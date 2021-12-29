«Челси» потратил на трансферы больше всех остальных клубов в XXI веке

Как сообщает портал Transfermarkt, за 21 год в «Челси» потратили на трансферы € 2,4 млрд. Следом за клубом российского бизнесмена Романа Абрамовича идет еще один английский клуб — «Манчестер Сити», траты которого составили € 2,3 млрд.

Третью и четвёртую строчки в списке организаций, которые потратили наибольшие суммы на приобретение футболистов, делят два испанских гранда — «Реал» и «Барселона», траты каждого из которых достигли € 2,2 миллиардов евро. Пятёрку футбольных «толстосумов» мира замкнул туринский «Ювентус» с € 2,1 млрд.