Стал известен очередной новичок ФК «Астана»

29-летний хавбек в сезоне-2021 выступал за «Атырау». Бразилец был лидером «нефтяников» и стал открытием КПЛ. Гарсия сыграл 25 матчей, в которых забил пять голов и сделал 4 ассиста. По итогам сезона игрок вошел в символическую сборную КПЛ-2021 по версии ПФЛК.