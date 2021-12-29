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29 декабря, источник: Vesti.kz

Стал известен очередной новичок ФК «Астана»

Стало известно, кто может стать очередным новичком ФК «Астана» в зимнее межсезонье, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Астана
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По информации Meta-ratings.kz, состав столичного клуба может пополнить бразильский полузащитник Брайан Гарсия.

29-летний хавбек в сезоне-2021 выступал за «Атырау». Бразилец был лидером «нефтяников» и стал открытием КПЛ. Гарсия сыграл 25 матчей, в которых забил пять голов и сделал 4 ассиста. По итогам сезона игрок вошел в символическую сборную КПЛ-2021 по версии ПФЛК.

Ранее новичком «Астаны» стал Елдос Ахметов, который прошлый сезон провел в «Таразе».

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