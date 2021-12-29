Экс-лидер «Кайрата» Михаил Бакаев остался без клуба

В составе «горняков» 34-летний футболист провел 37 матчей во всех турнирах и отметился двумя голевыми передачами. Шесть раз Бакаев выводил «Шахтер» с капитанской повязкой.

Напомним, в 2014 по 2017 годах Бакаев защищал цвета «Кайрата». В составе алматинского клуба он трижды становился серебряным призером чемпионата, дважды выигрывал Кубок, а еще один раз — Суперкубок.