Экс-лидер «Кайрата» Михаил Бакаев остался без клуба
Карагандинский «Шахтер» официально объявил о расставании с российским полузащитником Михаилом Бакаевым, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Шахтер Кг
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Карагандинский «Шахтер» официально объявил о расставании с российским полузащитником Михаилом Бакаевым, сообщает корреспондент Vesti.kz.
В составе «горняков» 34-летний футболист провел 37 матчей во всех турнирах и отметился двумя голевыми передачами. Шесть раз Бакаев выводил «Шахтер» с капитанской повязкой.
Напомним, в 2014 по 2017 годах Бакаев защищал цвета «Кайрата». В составе алматинского клуба он трижды становился серебряным призером чемпионата, дважды выигрывал Кубок, а еще один раз — Суперкубок.
После хавбек вернулся в Россию, где до «Шахтера» играл за ярославский «Шинник». Также Бакаев выступал за российские «Оренбург», «Анжи» и «Аланию», в общей сложности проведя в российской премьер-лиге четыре сезона.