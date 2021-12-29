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29 декабря, источник: Vesti.kz

Экс-лидер «Кайрата» Михаил Бакаев остался без клуба

Карагандинский «Шахтер» официально объявил о расставании с российским полузащитником Михаилом Бакаевым, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Шахтер Кг
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В составе «горняков» 34-летний футболист провел 37 матчей во всех турнирах и отметился двумя голевыми передачами. Шесть раз Бакаев выводил «Шахтер» с капитанской повязкой.

Напомним, в 2014 по 2017 годах Бакаев защищал цвета «Кайрата». В составе алматинского клуба он трижды становился серебряным призером чемпионата, дважды выигрывал Кубок, а еще один раз — Суперкубок.

После хавбек вернулся в Россию, где до «Шахтера» играл за ярославский «Шинник». Также Бакаев выступал за российские «Оренбург», «Анжи» и «Аланию», в общей сложности проведя в российской премьер-лиге четыре сезона.

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