Текущие события
Футбол. Зарубежный
23:15
Манчестер Юнайтед
Бернли
Футбол. Зарубежный
28.12
Уотфорд
Вест Хэм Юнайтед
14
Футбол. Зарубежный
28.12
Лестер
Ливерпуль
10
Футбол. Зарубежный
29.12
Челси
Брайтон
11
Футбол. Зарубежный
29.12
Брентфорд
Манчестер Сити
01
Футбол. Зарубежный
31.12
Валенсия
Эспаньол
Все события
Фоторепортажи
18Мехди Дакаев защитил чемпионский пояс на турнире Eagle FC 43
12Проводников победил Багаутинова в благотворительном бою
14:12 (мск), источник: Lenta.Ru

Мать Роналду рассказала о планах футболиста после завершения карьеры

Долореш Авейру, мать нападающего английского «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, рассказала о планах футболиста после окончания карьеры. Ее слова приводит The Scottish Sun.

Манчестер ЮнайтедЧемпионат Англии: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

«Я уже спросила его о том, хочет ли он быть тренером, когда закончит играть. Он ответил, что хочет наслаждаться жизнью. Он будет играть до сорока лет», — заявила мать футболиста. Она добавила, что большой поддержкой для сына является его невеста Джорджина Родригес.

27 декабря Роналду был назван лучшим бомбардиром всех времен по версии Globe Soccer Awards. Португалец является пятикратным обладателем «Золотого мяча» и пятикратным победителем Лиги чемпионов.

В сентябре The Sun сообщил, что Роналду рассматривает возможность возглавить «Манчестер Юнайтед» после завершения карьеры. Португалец посчитал, что клуб может стать отличным местом для начала новой главы его жизни.

 Макгрегор изменился до неузнаваемости после тяжелой травмы
Мамаев сменит клуб
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь