Мать Роналду рассказала о планах футболиста после завершения карьеры

«Я уже спросила его о том, хочет ли он быть тренером, когда закончит играть. Он ответил, что хочет наслаждаться жизнью. Он будет играть до сорока лет», — заявила мать футболиста. Она добавила, что большой поддержкой для сына является его невеста Джорджина Родригес.