Похоже, Инсинье уйдет из «Наполи» летом. Не может договориться о продлении, а «Торонто» предлагает 62 млн евро за пять лет
Дилемма.
Дилемма.
«Наполи» проводит неплохой сезон. Промежуточное третье место в Серии А и выход в евровесну дают команде Лучано Спалетти завершить кампанию-2021/22 на мажорной ноте, но есть один нюанс. Летом 2022-го заканчивается контракт у 30-летнего Лоренцо Инсинье — одного из знаковых итальянских игроков последних лет и настоящего символа «Наполи». И он не торопится его продлевать.
Слухи об уходе Инсинье поползли еще перед летним межсезоньем-2021. В июне издание Diario Sport говорило об интересе к Инсинье со стороны «Барселоны».
В августе, после победного для итальянцев на Евро-2020 в борьбу за итальянца включились «Интер» и «Зенит». Миланцы готовы были выложить за Лоренцо 15 млн евро и Алексиса Санчеса в придачу, но «Наполи» был готов отпустить игрока только за 30 млн. «Зенит», по слухам, был готов выплатить за Инсинье 30 млн и положить ему в качестве оклада еще 8, но представители «Наполи» опровергли эту информацию.
Ближе к зиме ставки повысились. В ноябре Инсинье в очередной раз не договорился с «Наполи» о новом контракте — клуб не хотел увеличивать 30-летнему итальянцу зарплату. Тогда на горизонте появился «Торонто» из МЛС. Сначала была информация, что канадский клуб предложил Лоренцо соглашение на три года с окладом 8 млн евро.
Но в конце декабря Фабрицио Романо пальнул инсайдом, где были уже другие суммы. Инсайдер сообщил, что футболисту дают 5-летний контракт с фиксированной зарплатой в размере 11,5 млн евро в год. Еще 4,5 млн евро предусмотрены в виде бонусов. Также Фабрицио отметил, что Инсинье всерьез думает о возможном переходе.
Кроме того, «Торонто» летом хочет забрать еще и форварда «Торино» Андреа Белотти, что может стать для Лоренцо дополнительным аргументом в пользу перехода. Себастьян Джовинко, который играл за «Торонто» с 2015 по 2018 год, предостерегает соотечественника, но также говорит о некоторых плюсах игры в МЛС.
«Конечно, там его ждут уже в марте. Но мне кажется это странным, потому что он капитан “Наполи” и вряд ли бросит команду, борющуюся за скудетто. В личном плане у меня в Торонто все было здорово, в этом городе простая жизнь. Но с профессиональной точки зрения он может пропасть с радаров сборной Италии. Я лишился тогда сборной, пропал с радаров. Если ты готов с этим расстаться, я каждому рекомендую такой опыт. Меньше внимания, больше жизни», — сказал Джовинко.
Что в итоге выберет сам Инсинье — неясно. Но с его уходом Серия А потеряет одного из лучших итальянских игроков поколения, а «Наполи» — главного символа со времен Диего Марадоны. Кажется, простым выбор не будет.