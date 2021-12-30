Тренер «Атлетико» Симеоне и четыре футболиста клуба заразились коронавирусом

ТАСС, 30 декабря. Тест на коронавирус главного тренера испанского футбольного клуба «Атлетико» Диего Симеоне дал положительный результат. Об этом сообщает газета Marca.

Помимо Симеоне, коронавирусом заразились футболисты команды Антуан Гризманн, Коке, Жоау Феликс и Эктор Эррера. Все они изолированы в своих домах, соблюдают соответствующие рекомендации и не имеют симптомов заболевания. Согласно правилам, карантин должен составить семь дней.