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17:46 (мск), источник: ТАСС

Тренер «Атлетико» Симеоне и четыре футболиста клуба заразились коронавирусом

Положительные результаты тестов у Антуан Гризманна, Коке, Жоау Феликса и Эктора Эрреры.

АтлетикоЧемпионат Испании: таблица и календарь
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Источник: Reuters
Футбол

Испания 2021/2022
Тур 19, 2.01.2022, 18:15

Атлетико-Райо Вальекано-

ТАСС, 30 декабря. Тест на коронавирус главного тренера испанского футбольного клуба «Атлетико» Диего Симеоне дал положительный результат. Об этом сообщает газета Marca.

Помимо Симеоне, коронавирусом заразились футболисты команды Антуан Гризманн, Коке, Жоау Феликс и Эктор Эррера. Все они изолированы в своих домах, соблюдают соответствующие рекомендации и не имеют симптомов заболевания. Согласно правилам, карантин должен составить семь дней.

Ближайший матч «Атлетико» запланирован на 2 января, мадридская команда должна принять «Райо Вальекано» в рамках чемпионата Испании.

После 18 туров «Атлетико» занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 29 очков.

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