Тренер «Атлетико» Симеоне и четыре футболиста клуба заразились коронавирусом
Положительные результаты тестов у Антуан Гризманна, Коке, Жоау Феликса и Эктора Эрреры.
АтлетикоЧемпионат Испании: таблица и календарь
Положительные результаты тестов у Антуан Гризманна, Коке, Жоау Феликса и Эктора Эрреры.
ТАСС, 30 декабря. Тест на коронавирус главного тренера испанского футбольного клуба «Атлетико» Диего Симеоне дал положительный результат. Об этом сообщает газета Marca.
Помимо Симеоне, коронавирусом заразились футболисты команды Антуан Гризманн, Коке, Жоау Феликс и Эктор Эррера. Все они изолированы в своих домах, соблюдают соответствующие рекомендации и не имеют симптомов заболевания. Согласно правилам, карантин должен составить семь дней.
Ближайший матч «Атлетико» запланирован на 2 января, мадридская команда должна принять «Райо Вальекано» в рамках чемпионата Испании.
После 18 туров «Атлетико» занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 29 очков.