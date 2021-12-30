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18:47 (мск), источник: Матч ТВ

Джеко отстранен от тренировок «Интера» из-за подозрения на коронавирус — СМИ

Форвард «Интера» Эдин Джеко отстранен от тренировок с командой из-за подозрения на коронавирус, сообщает Gazzetta dello Sport.

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Источник: Reuters

Отмечается, что у 35-летнего боснийца были выявлены признаки простуды, он отправлен домой.

Все футболисты «Интера», прибывшие в расположение команды на базу, сдали тесты на COVID-19. О результатах тестов не сообщается.

В текущем сезоне Джеко провел 24 матча за миланский клуб, забил 11 мячей и отдал пять результативных передач.

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