Джеко отстранен от тренировок «Интера» из-за подозрения на коронавирус — СМИ
Форвард «Интера» Эдин Джеко отстранен от тренировок с командой из-за подозрения на коронавирус, сообщает Gazzetta dello Sport.
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Форвард «Интера» Эдин Джеко отстранен от тренировок с командой из-за подозрения на коронавирус, сообщает Gazzetta dello Sport.
Отмечается, что у 35-летнего боснийца были выявлены признаки простуды, он отправлен домой.
Все футболисты «Интера», прибывшие в расположение команды на базу, сдали тесты на COVID-19. О результатах тестов не сообщается.
В текущем сезоне Джеко провел 24 матча за миланский клуб, забил 11 мячей и отдал пять результативных передач.