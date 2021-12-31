В Италии назвали клуб, в который может перейти игрок «Фиорентины» Кокорин

Кокорин перешел в итальянскую «Фиорентину» из московского «Спартака» зимой 2021 года. В прошлом сезоне он принял участие в четырех матчах и не отметился результативными действиями. Большую часть сезона в Италии игрок пропустил из-за травмы.
В этом сезоне Кокорин четыре раза появился на поле в чемпионате Италии и один раз в Кубке страны, в котором впервые вышел в стартовом составе. 30-летний игрок результативными действиями не отметился.
Портал Transfermarkt оценивает игрока в € 2 млн.
В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) «Химки» занимают 16-е место, набрав 14 очков.