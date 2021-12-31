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00:21 (мск), источник: Газета.Ру

В Италии назвали клуб, в который может перейти игрок «Фиорентины» Кокорин

Футболист итальянской «Фиорентины» Александр Кокорин может продолжить карьеру в подмосковных «Химках», передает Corriere dello Sport.

Фиорентина
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Источник: РИА "Новости"
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Кокорин перешел в итальянскую «Фиорентину» из московского «Спартака» зимой 2021 года. В прошлом сезоне он принял участие в четырех матчах и не отметился результативными действиями. Большую часть сезона в Италии игрок пропустил из-за травмы.

В этом сезоне Кокорин четыре раза появился на поле в чемпионате Италии и один раз в Кубке страны, в котором впервые вышел в стартовом составе. 30-летний игрок результативными действиями не отметился.

Портал Transfermarkt оценивает игрока в € 2 млн.

В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) «Химки» занимают 16-е место, набрав 14 очков.

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