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00:50 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Матч «Лестер» — «Норвич» перенесен из-за травм и коронавируса у гостей

Матч 21-го тура чемпионата Англии «Лестер» — «Норвич» перенесен, сообщает официальный сайт английской премьер-лиги.

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НорвичЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Указано, что АПЛ перенесла игру по просьбе «Норвича», так как из-за травм и коронавируса у команды не осталось минимального количества игроков (13 полевых игроков и один вратарь), при котором клуб обязан выходить на матч.

Игра должна была состояться в Лестере 1 января. Новая дата пока неизвестна.

Ранее АПЛ уже перенесла из-за коронавируса ряд других матчей.

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