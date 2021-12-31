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01:01 (мск), источник: ТАСС

СМИ: в «Монако» выявлено девять случаев заражения коронавирусом

У российского полузащитника команды Александра Головина инфекция не выявлена.

МонакоЧемпионат Франции: таблица и календарь
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Источник: AFP 2021
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ТАСС, 31 декабря. Тесты на коронавирус девяти представителей футбольного клуба «Монако» дали положительный результат. Об этом сообщает французская газета L'Equipe.

Семь случаев заражения выявлено среди игроков клуба, инфекция выявлена у Софиана Диопа, Бенуа Бадьяшиля, Юссуфа Фофаны, Кристиана Мацимы, Жеана Лукаса, Акселя Дисаси и Пеле.

Клуб также представляет российский полузащитник Александр Головин. Согласно информации источника, у россиянина коронавирус не выявлен. В текущем сезоне Головин провел 23 встречи в разных турнирах, забил три мяча и отдал пять результативных передач.

«Монако» с 29 очками в 19 играх занимает шестое место в таблице чемпионата Франции. В следующем туре команда 9 января сыграет на выезде с «Нантом».

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