СМИ: в «Монако» выявлено девять случаев заражения коронавирусом
У российского полузащитника команды Александра Головина инфекция не выявлена.
У российского полузащитника команды Александра Головина инфекция не выявлена.
ТАСС, 31 декабря. Тесты на коронавирус девяти представителей футбольного клуба «Монако» дали положительный результат. Об этом сообщает французская газета L'Equipe.
Семь случаев заражения выявлено среди игроков клуба, инфекция выявлена у Софиана Диопа, Бенуа Бадьяшиля, Юссуфа Фофаны, Кристиана Мацимы, Жеана Лукаса, Акселя Дисаси и Пеле.
Клуб также представляет российский полузащитник Александр Головин. Согласно информации источника, у россиянина коронавирус не выявлен. В текущем сезоне Головин провел 23 встречи в разных турнирах, забил три мяча и отдал пять результативных передач.
«Монако» с 29 очками в 19 играх занимает шестое место в таблице чемпионата Франции. В следующем туре команда 9 января сыграет на выезде с «Нантом».