СМИ: в «Монако» выявлено девять случаев заражения коронавирусом

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ТАСС, 31 декабря. Тесты на коронавирус девяти представителей футбольного клуба «Монако» дали положительный результат. Об этом сообщает французская газета L'Equipe.

Семь случаев заражения выявлено среди игроков клуба, инфекция выявлена у Софиана Диопа, Бенуа Бадьяшиля, Юссуфа Фофаны, Кристиана Мацимы, Жеана Лукаса, Акселя Дисаси и Пеле.

Клуб также представляет российский полузащитник Александр Головин. Согласно информации источника, у россиянина коронавирус не выявлен. В текущем сезоне Головин провел 23 встречи в разных турнирах, забил три мяча и отдал пять результативных передач.