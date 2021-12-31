Дебютант КПЛ подписал очередного новичка
Чемпионат Казахстана: таблица и календарь
«Аксу» подписал контракт с казахстанским опорным полузащитником Рафаилом Оспановым, сообщает пресс-служба футбольного клуба. Соглашение рассчитано на один год.
«Аксу» подписал контракт с казахстанским опорным полузащитником Рафаилом Оспановым, сообщает пресс-служба футбольного клуба. Соглашение рассчитано на один год.
В минувшем сезоне Оспанов провел за «Атырау» 20 матчей, забил один мяч и отдал две результативные передачи.
Ранее состав «Аксу» пополнил Фейт Обилор из «Тараза». Также был продлен контракт с воспитанником павлодарской школы футбола Изатом Кулжановым.
Отметим, что вместе с «Аксу» в КПЛ-2022 выступит «Мактаарал», тогда как в первую лигу отправились «Кайсар» и «Жетысу».