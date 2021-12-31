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14:09 (мск), источник: Vesti.kz

Дебютант КПЛ подписал очередного новичка

«Аксу» подписал контракт с казахстанским опорным полузащитником Рафаилом Оспановым, сообщает пресс-служба футбольного клуба. Соглашение рассчитано на один год.

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В минувшем сезоне Оспанов провел за «Атырау» 20 матчей, забил один мяч и отдал две результативные передачи.

Ранее состав «Аксу» пополнил Фейт Обилор из «Тараза». Также был продлен контракт с воспитанником павлодарской школы футбола Изатом Кулжановым.

Отметим, что вместе с «Аксу» в КПЛ-2022 выступит «Мактаарал», тогда как в первую лигу отправились «Кайсар» и «Жетысу».

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