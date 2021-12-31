Дебютант КПЛ подписал очередного новичка

В минувшем сезоне Оспанов провел за «Атырау» 20 матчей, забил один мяч и отдал две результативные передачи.

Ранее состав «Аксу» пополнил Фейт Обилор из «Тараза». Также был продлен контракт с воспитанником павлодарской школы футбола Изатом Кулжановым.