«Астана» решила судьбу двух игроков
Казахстанские футболисты Султан Сагнаев и Мейрамбек Калмырза продлили контракт с «Астаной», сообщает пресс-служба столичного клуба. Однако его детали не уточняются.
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Казахстанские футболисты Султан Сагнаев и Мейрамбек Калмырза продлили контракт с «Астаной», сообщает пресс-служба столичного клуба. Однако его детали не уточняются.
Султан и Мейрамбек являются выпускниками столичного футбольного центра: впервые на поле Сагнаев вышел в 2016 году в качестве игрока молодежной команды. Калмырза начинал свой путь также в дублирующем составе в 2020 году.
Ранее астанчане приняли решение по Станиславу Басманову и Владиславу Прокопенко. При этом клуб покинули специалисты Максим Жалмагамбетов, Олег Воскобойников и Нуркен Мазбаев.
Напомним, что команда заняла второе место в КПЛ-2021.